Megjelent a Platon Karataev harmadik, ezúttal magyar nyelvű lemeze

A lemezhez kapcsolódóan a Prae kiadó gondozásában megjelenik egy kötet is, mely a dalszövegeket tartalmazza, Dobos Emőke illusztrációival, Győrffy Ákos utószavával és Vecsei H. Miklós ajánlásával.

“Azt érzem, hogy megint ugrottunk egyet az Atomshoz képest, még ha kisebbet is, mint amekkorát az első két lemez között. Egyrészt a magyar dalszövegek révén sokkal mélyebben tudunk kapcsolódni a dalokhoz, másrészt a hangzásban is megtaláltuk azt, amit eddig kerestünk. Számomra ezzel a lemezzel mostanra érett be a Platon igazán.” - mondta el Balla Gergely a lemezhez kapcsolódóan.

“A Partért kiáltó mindenképpen a Platon legambíciózusabb vállalkozása eddig zeneileg és szövegileg is, és gyakran olyan területekre kalandozik ez a lemez, amilyenekre két éve talán még nem is mertünk gondolni. Ez az album sokkal nyitottabb világot képez, mint az eddigiek, ahonnan ezerfelé vezethet az út.” - tette hozzá Sallai László.

“Néha azt érzem, hogy nem is szeretnék beszélni erről a lemezről, csak örülnék, ha eljutna azokhoz, akiknek be fog találni a dalok lelkisége. - mesélte Czakó-Kuraly Sebestyén. “Attól a pillanattól - amikor először kezdtek formát ölteni ezek a dalok egy-egy alkotói elvonuláson - éreztem, hogy nagyon tiszta dolgot találtunk, amit ezúttal szebben meg is tudtunk szólaltatni, jobban át is tudunk adni, mint korábban.”

