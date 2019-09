Meghalt Konrád György

A határvédelemről és a kétoldalú együttműködésről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Hans Peter Doskozil, az ausztriai Burgenland tartományfőnöke Budapesten, a Karmelita kolostorban. Trócsányi László személyében Magyarország nagyszerű embert jelölt az Európai Bizottságba - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Felértékelődött Közép-Európa és Magyarország súlya Brüsszelből nézve - jelentette ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Alkalmas vezetők kellenek a településeink életének irányítására - hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta: az alkalmatlanság egyik bizonyítéka az, ha valaki azt gondolja, az önkormányzat arra való, hogy a kormánnyal harcoljon. Orbán Viktor szerint egy településnek szövetségeseket kell gyűjteni, együtt kell működni a kormánnyal, és aki ennek az ellenkezőjét hirdeti az alkalmatlan a település vezetésére. Megzavarta Tarlós István rendezvényét Tordai Bence. A Párbeszéd képviselője egy papír átnyújtása mellett vitázva igyekezett megakadályozni, hogy a főpolgármester elkezdje a beszédét. Egyre nagyobb a káosz az agyon reklámozott főpolgármester-jelölti vita körül- írja nyílt levelében Tarlós István. A főpolgármester szerint Karácsony Gergely a feltételeit elengedi a füle mellett és szándékosan becsapja a közvéleményt. Laptopokat és papírokat foglalt le a rendőrség Józsefvárosban az ellenzéki polgármesterjelölt kampány-főhadiszállásán szerda este. A Magyar Nemzet szerint Pikó András kampányfőnökének és az egyik aktivistának a számítógépeit vitte el a hatóság. Eljárást indított a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, mert számos bejelentés érkezett, hogy az önkormányzati választáson indulók ajánlóívein szereplő személyes adatokat valószínűsíthetően jogosulatlanul kezelték. Október 13-án több mint 17 ezer mandátumról döntenek a választók a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. A magyar gazdaság jövendő sikereinek kulcsát alapvetően az adja, hogy „milyen gyorsan tudunk átállni az új, már digitális világgazdasági rendszerre” - közölte külgazdasági és külügyminiszter az Intretech Hungary Kft. kapuvári üzemének avatóján. Az elmúlt évek gazdaságpolitikai eredményei, az alacsony adók és a munkára rakodó adóterhek fokozatos csökkentése tették vonzóvá Magyarországot - mondta Szijjártó Péter a francia GMD járműalkatrészeket gyártó alumíniumöntödéjének felavatásán Dorogon. Júliusban az építőipari termelés 32,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A magyar építőipar nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően jól teljesít - kommentálta Schanda Tamás államtitkár a KSH adatait. Magyarországon 2030-ra az előállított áram több mint 90 százaléka szén-dioxid-mentes lehet – mondta Áder János köztársasági elnök az Alteo Nyrt. új energiatárolójának átadásán. Tarlós István főpolgármester és Nagy István agrárminiszter elültette a három éve indult fővárosi fatelepítési program tízezredik és az országfásítási program első fáját a Margitszigeten. Jövő szerdán tartja az Országgyűlés ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli ülését, amelyen határozatképesség esetén egy klímaügyi határozati javaslatot vitatnának meg. Az ellenzék tavaly decemberben is rendkívüli parlamenti vitanapot kezdeményezett az éghajlatváltozásról, de képviselőik részt sem vettek rajta, ez is bizonyítja, hogy most is csak kampányülésről és hangulatkeltésről van szó - közölte a Fidesz-frakció. A vörösterror áldozatainak állít emléket új kötetével a Szolnoki Törvényszék, száz évvel ezelőtti tragikus események kerek évfordulóján – mondta Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke Szolnokon. Egy év múlva kezdődik Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amelynek programjaira már lehet regisztrálni. A visszaszámlálást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek indította el a budapesti Szent István-bazilika előtt. Közép-Európa nemzetei képesek megújítani Európa szellemi önvédelmét, és ezzel megerősíteni az európai politika önvédelmi képességét - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a felvidéki Selye János Egyetem tanévnyitóján Révkomáromban. Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal hétfőn Luxemburgban Boris Johnson brit miniszterelnök. Magyarország érdeke, hogy az Egyesült Királyság rendezett és szabályozott keretek között lépjen ki az Európai Unióból, ugyanakkor a szigetország megállapodás nélküli kilépésére is fel kell készülni - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter Helsinkiben. Duplájára nőtt a tavalyi azonos időszakhoz képest az Északi-tengeren és a La Manche-csatornán keresztül Nagy-Britanniába igyekvő illegális bevándorlók száma - közölte a belga sajtó. A nyugati országoknak fenn kell tartaniuk az Oroszországgal szembeni szankciókat egészen addig, amíg helyre nem áll a béke Ukrajnában - hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben. Washington csaknem 400 millió dollár katonai segélyt ad Ukrajnának. Oroszország különleges jelentőséget tulajdonít az Izraellel folytatott biztonsági együttműködésnek, különösen a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Donald Trump nem ad hitelt a Politico című lapban megjelent értesüléseknek, melyek szerint Izrael lehallgatja a Fehér Házat. Tömegesen csatlakoztak a párizsi közösségi közlekedés dolgozói a francia kormány nyugdíjreformja elleni figyelmeztető sztrájkhoz. Leállította az Andrej Babis cseh kormányfő és családtagjai, valamint mások ellen indított büntetőeljárást a prágai főügyész. Tűz pusztított egy Rio de Janeiró-i kórházban – 11 ember életét vesztette. Trópusi vihar vonul végig az elkövetkező napokban a Bahamákon, ahol két héttel ezelőtt hatalmas pusztítást vitt véghez a Dorian hurrikán. Közel hétmillió ember kényszerült otthona elhagyására a szélsőséges időjárás miatt szerte a világon az idei év első felében. Életének 87. évében elhunyt Konrád György Kossuth-díjas író, esszéista, szociológus. Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 77. évében elhunyt Marton László Kossuth-díjas rendező. Hűtlen kezelés miatt tizenöt ember ellen vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a 2003-2004-es terézvárosi ingatlanügyekben. Zárt előkészítő üléssel elkezdődött a hatéves unokahúgát megölő szekszárdi férfi ügyének tárgyalása a Szekszárdi Törvényszéken. Három megyében, tíz helyszínen összesen 168 rendőr csapott le egy tíztagú drogbandára - kilencen őrizetbe kerültek. Mávinform : Pályakarbantartás miatt módosul számos vonat közlekedése és menetrendje szombaton és vasárnap a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között. Főtáv: vasárnap indul a fűtési időszak. Addigra a szolgáltatói berendezéseket fűtésre alkalmas állapotba helyezik a mintegy 240 ezer fővárosi lakossági és a csaknem 7 ezer üzleti fogyasztó számára. Egyéniben Hölle Martin áll az élen, csapatban a magyarok vezetnek a díjhajtás után a németországi Drebkauban zajló kettesfogathajtó-világbajnokságon. A 63 kilogrammos Özbas Szofi aranyérmet szerzett a finnországi Vantaa-ban zajló junior cselgáncs Európa-bajnokságon. Kovács István is tagja lett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ökölvívással foglalkozó munkacsoportjának. Minden jegy elkelt a vendégszektorba a magyar labdarúgó-válogatott következő Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésére, amelyet Splitben játszik a csapat a horvátok vendégeként.