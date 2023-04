Meghalt Jerry Springer világhírű amerikai televíziós műsorvezető

Megosztás itt:

A WLWT5 helyi televízióadó idézte Springer családjának nyilatkozatát is, amely szerint a tévés személyiség, aki az 1970-es években Cincinnati polgármestere is volt, csütörtökön hunyt el otthonában, Chicago közelében. A TMZ.com amerikai portál szintén a családra hivatkozva azt írta, hogy Springer rövid betegséget követően halt meg, a lap más forrásból úgy tudja, néhány hónappal ezelőtt hasnyálmirigyrákot állapítottak meg nála, és állapota a héten súlyosabbra fordult.

Mielőtt televíziózni kezdett volna, Jerry Springer politikus volt, 1970-ben sikertelen kampányt folytatott, hogy bejusson a kongresszusba. Egy évvel később Cincinnati városi tanácsába választották, majd 1977-ben polgármester lett egy terminus erejéig. Robert F. Kennedy kampánytanácsadójaként is dolgozott abban az időben. Erőszakos jelenetektől sem mentes napi talk show-ja tette ismertté az Egyesült Államokban és világszerte, egyes interjúiban arról beszélt, hogy gyakran ő maga is szégyellte, ami az adásokban történt.

A show indulásakor politikai témákat tárgyalt, azonban a nézettsége akkor nőtt hatalmasat, amikor veszekedős-kiabálós-verekedős bulvárműsorrá vált. Az egyes adások középpontjában általában valamilyen családi vagy párkapcsolati konfliktus, hűtlenség, sérelem állt. A veszekedő feleket a műsorvezető addig tüzelte, amíg azok trágár szavakkal vagy tettlegesen is egymásnak nem estek.

A kilencvenes évek végén Amerikában rekordnézettséget ért el a műsor, volt, amikor többen nézték a káromkodó meghívottakat, mint Oprah Winfrey legendás beszélgetős show-ját. Több mint 25 év után 2018 júniusában jelentették be, hogy az igénytelen talk show-k szimbólumává vált műsor nem folytatódik.

A The Jerry Springer Show az angol nyelvű popkultúra részévé vált, a korábbi politikus műsorvezető életművéről szól a Jerry Springer: The Opera című musical, amelyet többek között Londonban is sikerrel játszottak.

