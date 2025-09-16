Meghalt a hollywoodi legenda, Robert Redford

Megosztás itt:

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Redford a ’60-as és ’70-es évek „szélfútta hajú” vezető színésze volt, akit könnyed karizmájáért rajongtak világszerte.

A kamera mögött is maradandót alkotott: első rendezése, az Átlagemberek (1980) elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat.

A Sundance Intézet és Filmfesztivál révén évtizedeken át segítette új tehetségek pályára állását, saját bevallása szerint azért, mert „olyan történeteknek” akart teret adni, „amelyek addig nem kaptak esélyt” - írja az NBC.

Hat évtizedes pályafutása alatt Redford két Oscar-díjat – köztük egy életmű-elismerést – és három Golden Globe-díjat nyert.

2016-ban Barack Obama amerikai elnöktől megkapta a Szabadság Elnöki Érdemrendet. A világ a „Sundance kölyökként” ismerte meg, de öröksége már jóval túlmutat ikonikus szerepein: politikai aktivistaként, producerként és mecénásként is maradandót alkotott.

Fotó: Shutterstock