Meghalt a Harry Potter sztárja, Maggie Smith brit színésznő

Maggie Smith pénteken, életének 90. évében hunyt el; halálhírét családja jelentette be.

Színészi pályafutása több mint hét évtizedet ívelt át: első szerepeit 1952-ben - a néhai II. Erzsébet királynő trónra lépésének évében - játszotta az Oxford Playhouse színpadán.

Ez rangos pályakezdésnek számít: az oxfordi színházban az elmúlt évtizedekben fellépett mások mellett Rowan Atkinson, Dirk Bogarde, Judi Dench, Sir John Gielgud, Ian McDiarmid és Sir Ian McKellen is.

Maggie Smith-t a két éve elhunyt II. Erzsébet 1990-ben a lovagi cím női megfelelőjének számító, Dame előnév viselésére jogosító rangra emelte a brit színjátszásban betöltött kiemelkedő szerepének elismeréseként.

A néhai uralkodó 2014-ben - ugyancsak színházi, televíziós és filmes pályafutásának elismeréseként - még magasabb kitüntetésben részesítette: a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatta a színésznőt.

Maggie Smith ezzel a kitüntetéssel igen előkelő társaságba került: az V. György király által 1917-ben alapított brit becsületrendnek a mindenkori uralkodóval együtt legfeljebb 65 tagja lehet.

A jelenlegi tagok között van mások mellett a rendkívüli sikerű természetfilmjeivel világhírűvé vált Sir David Attenborough, Judi Dench színésznő, J.K. Rowling, a szintén példátlan sikerű Harry Potter-regényfolyam szerzője, valamint Sir Paul McCartney, és a brit rock másik veterán világsztárja, Sir Elton John.

Maggie Smith-t hatszor jelölték Oscar-díjra - először 1965-ben, az Othello Laurence Olivier főszereplésével forgatott filmváltozatában, Desdemona szerepében nyújtott alakításáért -, és az elismerést kétszer el is nyerte.

A díjat először 1970-ben, a Miss Jean Brodie virágzása (The Prime of Miss Jean Brodie) című filmben játszott szerepéért vehette át: akkor a legjobb női főszereplőnek járó Oscart kapta.

Kilenc évvel később a Kaliforniai lakosztály (California Suite) című filmben nyújtott alakításáért neki ítélték a legjobb női mellékszereplő Oscar-díját.

Magyar vonatkozású főszerepet is játszott, mégpedig a Játszani kell című, 1984-ben készült magyar-amerikai vígjátékban, amelyet Makk Károly rendezett.

Játszott a világszerte hatalmas sikerrel forgalmazott Downton Abbey televíziós drámasorozatban, és ő alakította Minerva McGalagony (Minerva McGonagall) professzort a Harry Potter-eposzból készült filmepizódokban.

A halálhír pénteki bejelentése után számos brit közéleti személyiség emlékezett meg méltató szavakkal a színésznőről.

Sir Keir Starmer brit miniszterelnök "valóságos nemzeti kincsnek" nevezte Maggie Smith-t, akinek alakításait a kormányfő szavai szerint "a következő nemzedékek is ünnepelni fogják".

Hugh Bonneville, aki szintén szerepelt a Downton Abbey-sorozatban, a BBC-nek nyilatkozva "nemzedékének igazi legendájaként" méltatta Maggie Smith-t. Bonneville szerint bárki, aki valaha is együtt szerepelt a színésznővel, tanúsíthatja "pengeéles intelligenciáját és félelmetes tehetségét".

Toby Stephens és Chris Larkin, Maggie Smith két fia édesanyjuk halálhírét bejelentve közölte, hogy a színésznő a londoni Chelsea and Westminster kórházban, családtagjai és barátai körében hunyt el péntek reggel.

Maggie Smith december 28-án töltötte volna be 90. életévét.