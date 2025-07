Meghalt a Black Sabbath énekese

Megosztás itt:

A zenei pályáját 1967-ben kezdő, majd onnantól kezdte több, mint 50 éven át a legmagasabb szinten folytató Ozzy 2006-ban a Black Sabbath többi tagjával együtt bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Egy évvel később hat év után kiadta első szóló stúdióalbumát, a „Black Rain”-t, amelyet 2010-ben a „Scream”, majd 2020-ban az „Ordinary Man” követett. Ozzy 2022-ben újabb Grammy-díjat nyert a „Patient Number 9” és a „Degradation Rules” című kislemezéért, amelyen Tony Iommi, a Sabbath gitárosa is közreműködött.

Azonban számos súlyos sérülés következtében Ozzy kénytelen volt lemondani közelgő turnéját, miután elárulta, hogy „fizikailag nem képes” a szükséges utazásra. Később törékenynek tűnt, miközben New Yorkban sétált egy bottal. Ozzy gerincsérülést szenvedett egy 2019-es otthoni balesetben, ami miatt nyakműtéten esett át. Sajnos ugyanebben az évben Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála, és egy évvel később, egy érzelmes, Sharonnal közös interjúban hozta nyilvánosságra a szomorú hírt. Akkor a Good Morning Americának elmondta, hogy nem tudja tovább titkolni egészségügyi problémáit.

Idén július 5-én lépett színpadra a Black Sabbath valaha volt utolsó koncertjén. Ozzy a Villa Parkban, Birminghamben lépett színpadra jellegzetes fekete ruhájában, egy denevér trónon ülve a történelmi koncerten. A tömeg örömmel fogadta az ikonikus rockert a színpadon, és folyamatosan a nevét skandálták. Ozzy szintén ujjongott a fellépéstől, és többször is hatalmasan elmosolyodott. Húsz éve ez volt az első alkalom, hogy az eredeti Black Sabbath felállás együtt lépett fel. Már akkor jelezték, hogy ez lesz Osbourne utolsó fellépése, amit már egy számára megépített díszes, speciális trónuson ülve énekelt végig. A koncertnek számos érdekes momentuma volt, többek között az is, hogy amikor Ozzy arról az egyik dalukban arról énekelt, hogy "My name is Lucifer, please take my hand!", majd a dal utáni ovációt mégiscsak a "God bless you all!" mondattal köszönte meg.

Fotó: Shutterstock