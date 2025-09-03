Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 03. Szerda Hilda napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Még lehet csatlakozni programokkal a Kulturális Örökség Napjaihoz

2025. szeptember 03., szerda 14:28 | Mti
program Kulturális Örökség Napjai

Még lehet csatlakozni programokkal a Kulturális Örökség Napjaihoz, amelyeket szeptember 20-án és 21-én rendeznek meg országszerte eddig több mint háromszáz helyszínen.

  • Még lehet csatlakozni programokkal a Kulturális Örökség Napjaihoz

"A Kulturális Örökség Napjai rendezvény minden évben egy olyan alkalom, amikor megnyílnak a múlt kapui és átélhetővé válik minden, amit elődeink a múltban ránk hagyományoztak. Ilyenkor kastélyok, kúriák, középületek, otthonok és kertek tárják fel titkaikat" - mondta Deák Krisztina műemlékvédelemért és kulturális örökség védelméért felelős helyettes államtitkár a programsorozatot beharangozó szerdai budapesti sajtótájékoztatón.

Kiemelte: a műemlékvédelem területén ez a legnagyobb társadalmi támogatottsággal bíró, közkedvelt kulturális esemény, amelynek fontos, tartalmas üzenete van mindannyiunk számára, hiszen a műemlékek sokszor döntő fontosságú vagy éppen egyetlen hordozói egy adott hely és kor hagyományának, tanúi és továbbadói az élet meghatározott területén elért eredményeinknek, tanúskodnak egy nemzet, egy közösség életének különböző, egymást váltó periódusairól.

"A Kulturális Örökség Napjainak vállalt feladata, hogy a közösségeken és a közös élményeken keresztül kézzel fogható közelségbe hozza múltunk tanúit, az előd nemzedékek által létrehozott maradandó építészeti alkotásokat, és ezzel fogékonnyá tegyen bennünket a saját felelősségünk fontosságára és a társadalmi szerepünk megértésére az örökség megmentése érdekében"

 

- hangsúlyozta.

A helyettes államtitkár szerint a Kulturális Örökség Napjainak varázsa abban is rejlik, hogy olyan épületekbe is be lehet menni, amelyek általában zárva vannak, és csak ezen a hétvégén fogadnak látogatókat. Ilyenek a máskor nem látogatható történeti épületek, múzeumok, templomok, kastélyok, kertek, amelyek ingyenes megtekintésére is lehetőség lesz a hozzájuk kapcsolódó egyedi programok keretében.

Ezek közé tartozik egyebek mellett az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, a budavári Sándor-palota, a Pénzügyminisztérium József nádor téri székháza, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Nemzeti Levéltár, az Országház vagy a mosonmagyaróvári Habsburg-kripta általában zárva tartó terei.

Deák Krisztina felhívta a figyelmet arra is, hogy elindult az E-Örökség honlap, amelyen keresztül a Kulturális Örökség Napjain kívüli időben is megismerkedhet bárki a rendszerezett, teljes magyar műemlékállománnyal.

 

A weboldal a műemlékek részletes leírásaival, gazdag fotóanyagokkal és programajánlókkal, valamint digitális élményekkel segíti a tájékozódást.

Veöreös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke kiemelte: az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében megvalósuló kétnapos rendezvényre még regisztrálhatnak programokkal olyan helyszínek, szervezők, akik megnyitnák műemlékeik kapuit a nagyközönség előtt, és szakszerűen bemutatnák a rájuk bízott épített örökséget, vagy szakmai és ismeretterjesztő programokkal csatlakoznának a rendezvénysorozathoz. Ezt az oroksegnapok.gov.hu oldalon lehet megtenni.

Veöreös András kiemelte: az idei Európai Örökség Napok az 1975-ös Európai Építészeti Örökség Éve 50. évfordulóját ünneplik. Az idei téma az építészet művészi és technikai vívmányait hangsúlyozza, bemutatva az értékek sokaságát, kiemelve, hogy az építészet túlmutat a puszta funkcionalitáson, hiszen a helyi és nemzeti történelmek, a kulturális identitás és a kollektív emlékezet erőteljes szimbólumaként szolgál.

Magyarország a kezdetek óta csatlakozik a nemzetközi rendezvénysorozathoz, elsősorban azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a magyar építészeti örökség és műemlékállomány gazdagságára.

 

A műemlékek olyan történelmi dokumentumok, amelyek a történelem elsődleges forrásai, bizonyítékai, hiszen rajtuk keresztül nemcsak önmagukat mutatják meg, hanem emlékeztetnek azokra a mesterekre, emberekre, közösségekre akik létrehozták ezeket az épületeket, de azokra is, akik az elmúlt évtizedek, évszázadok során használták ezeket a tereket - hangsúlyozta Veöreös András.

Hozzáfűzte: a rendezvénysorozat keretében az értékeikre büszke, civil polgárok is bemutatják kincseiket a közönségnek, de sok műemlékvédelemben dolgozó szakember is tart sétákat, előadásokat, épületbemutatásokat.

Cseh Gergő Bendegúz, a sajtóeseménynek helyet adó Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója arról beszélt, hogy az intézmény évek óta próbálja megragadni azokat az alkalmakat, amelyeken kinyithatja kapuit a közönség előtt, és beengedheti az érdeklődőket a színfalak mögé, megmutatva azokat a tereket, zárt vagy munkatérkent szolgáló helyiségeket, ahol a levéltári munka zajlik.

Kiemelte: a hétvége során megmutatják majd a levéltár elsődleges feladatai közé tartozó információs kárpótlás munkafolyamatait, de meg lehet majd ismerni a titkos szolgálat működése mellett a levéltári bérpalota történetét, sőt a környékbeli állambiztonsági negyedbe is tartanak vezetett sétákat.

További híreink

Itt az iskolakezdés, a legtöbben pedig elhasalnak ezen az iskolai tudásteszten – próbálja ki!

Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében

"A szülők semmilyen érzelmet nem mutattak" - megszólaltak a Szondi utcában elhunyt csecsemő szomszédai

Pécsi Ármin kikerült a Liverpool keretéből, csapata ezt máris megbánhatta

Ezzel az autócsodával jelent meg Szoboszlai, Kerkez pedig egy Skodával - fotók

Lékai Máté többet nem lép pályára a magyar férfikézilabda-válogatottban

Karol Nawrocki: Lengyelország frontállam, ezért szüksége van a második világháborús német kártérítésre

Ajándékot ad a Lidl és az Aldi, ha náluk váltod be a nyugdíjas utalványt

Orbán Viktor Magyar Péterékről: provokáció és balhé, ez maradt nekik

További híreink

Orbán Viktor Magyar Péterékről: provokáció és balhé, ez maradt nekik

Megszólalt és nem kertelt Parubij gyilkosa

Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, ami mélyütést vinne be Zelenszkijnek

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó
2
A meteorológusok figyelmeztetnek: ősszel nagy eséllyel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki
3
„Sajnálom, elkéstem” – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja
4
Megszólalt és nem kertelt Parubij gyilkosa
5
Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében
6
Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek
7
Trump titokzatos bejelentése: Belső infónk van, amit a Fehér Ház elhallgat – ma este minden kiderül
8
Így bíztatja Orbán Balázs a felsőoktatási évei előtt Pankotai Lilit
9
Mi történhet a színfalak mögött? – Az embertelen abúzusra hivatkozva tűnnek el a Tisza-szigetek
10
Itt a döntés Szoboszlai Dominikról az angolok legendájától

Legfrissebb híreink

Egyre több a lövöldözés Brüsszelben + videó

Egyre több a lövöldözés Brüsszelben + videó

 Aggasztó a biztonsági helyzet a belga fővárosban. Brüsszelben ugyanis egyre több a lövöldözés. Legutóbb egy 19 éves férfi sérült meg súlyosan, állapota kritikus. A belga fővárosban az idei évben már közel hatvan lövöldözést regisztráltak, ebből húsz nyáron történt.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Ismét kitüntették Bozsik Yvette-et, de ez az elismerés különleges számára

Ismét kitüntették Bozsik Yvette-et, de ez az elismerés különleges számára

 Szülővárosa, Szolnok díszpolgári címével tüntették ki kiemelkedő munkássága elismeréseként hétfőn Bozsik Yvette-t. A táncművész, koreográfus ezt megelőzően újságíróknak nyilatkozva fontosnak nevezte, hogy abból a tudásból, tapasztalatból, amelyet a városból és a környékbeli településekről magával vitt, visszaadjon az ottani közösségnek.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!