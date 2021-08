Még egy utolsó falat a nyárból

Épségben hazaértek a magyar katonák Afganisztánból - közölte a honvedelem.hu. Ötszáz embert menekítettek ki Afganisztánból a magyarok - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter miután tegnap újabb szövetségesekből álló csoport érkezett. A keleti és a nyugati kereszténység találkozása is lesz a Budapesten tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amely szeptember 5-én kezdődik. A pápai misére szeptember 12-én kerül sor a Hősök terén. A találkozón a konstantinápolyi pátriárka is részt vesz. A pátriárka személye szimbólum, kelet és nyugat keresztényeinek egységét jelképezi - mondta Erdő Péter bíboros Magyarország élőben című műsorunkban. 180 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, elhunyt egy beteg. A beoltottak száma 5 millió 715 ezer, közülük 5,5 millió fő már a második oltását is megkapta. A héten több mint 214 ezer adag Pfizer/BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra, ezzel már meghaladta a 8 millió adagot a cég által az országba szállított oltóanyagok mennyisége. A főpolgármester azt javasolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés vonja vissza a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezéséhez adott hozzájárulását. Karácsony Gergely sportállásban van a fővárosnál - mondta a Fidesz EP képviselője a Hír Tv-nek. Deutsch Tamás szerint Karácsony Gergely Budapest vezetése helyett miniszterelnök-jelölti kampányával foglalkozik. Hónapról hónapra kevesebb a regisztrált álláskereső Magyarországon, számuk a tavaly júniusi mélypont óta már több mint 120 ezerrel csökkent a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai szerint - jelentette be Bodó Sándor államtitkár. Jókor tette rugalmasabbá a szakképzést a kormány, amikor a járvány legelején meghozta a szükséges intézkedéseket - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Magyarország és Horvátország szoros egymásra utaltságban él, a felek között meglévő jó együttműködésből mindkét nemzet profitálni tud - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Nincs erős Európai Unió bővítés nélkül, és nincs bővítés Szerbia nélkül, ezért fel kell gyorsítani az ország csatlakozási tárgyalásait - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Közösségi portálokon található videofelvételek tanúsága szerint továbbra is ezrek vártak a kabuli repülőtér körül annak reményében, hogy egy evakuációs repülőjárattal elhagyhatják Afganisztánt. Hiteles források szerint küszöbön áll egy terrortámadás a kabuli repülőtéren - mondta James Heappey, a brit védelmi minisztérium fegyveres erőkért felelős államtitkára. Az Afganisztánban nemrég hatalomra került tálibok megverték a Tolo News afgán hírtévé riporterét és fotósát Kabul külvárosában - közölte a tévé. Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter afgán menedékkérők befogadására szólította fel az uniós tagállamokat a radikális iszlamista tálibok afganisztáni hatalomátvétele nyomán. A nemzetközi közösség Afganisztánban tevékenykedő tagjainak mindegyike alábecsülte a csapataik kivonulása révén beinduló folyamatok sebességét, de az utóbbi csaknem húsz év munkája a tálib hatalomátvétel ellenére nem volt hiábavaló - mondta Angela Merkel. A kabuli nemzetközi repülőtér biztonsági helyzetének gyors romlása miatt már ma véget érhet a német hadsereg embermentő művelete az afgán fővárosban - jelentette a Der Spiegel. A 6000 beazonosított, Afganisztánban tartózkodó amerikai állampolgár közül 4500-at és családjukat már evakuálták augusztus közepe óta - jelentette be az amerikai külügyminiszter. Leszállt a Moszkvához közeli Cskalovszkij repülőtéren az a négy katonai szállítógép, amely több mint ötszáz orosz, fehérorosz, kirgiz, tádzsik, üzbég és ukrán állampolgárt menekített ki Afganisztánból. A kimenekített afgánok befogadása ellen tüntettek Hollandiában, az összegyűltek a holland állampolgárok elsődleges és mihamarabbi hazahozatalát követelték. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 213,8 milliót, a halálos áldozatoké a 4,4 milliót a világon. Kötelezővé tették a koronavírus elleni oltás felvételét a katonák számára az Egyesült Államokban. Szlovéniában felmondhatnak azoknak a tanároknak, akik nem rendelkeznek védettségi igazolással - közölte a ljubljanai sajtó. A tanárokat és diákokat hetente háromszor fogják kötelezően tesztelni koronavírusra Ausztriában az új tanév első három hetében tekintet nélkül arra, hogy be vannak-e oltva vagy sem. Lengyelország több mint négymillió euró értékű humanitárius segélyt adományozott Ukrajnának a koronavírus-járvány leküzdésére, oltóanyagokat, orvosi és védőfelszereléseket. Japánban visszahívtak 1,63 millió adag, koronavírus elleni Moderna vakcinát szennyeződés miatt. Az ausztráliai Új-Dél-Wales államban a világjárvány kezdete óta először haladta meg az ezret az egy nap alatt diagnosztizált új koronavírusos fertőzöttek száma. Fogva tartása körülményeit bírálta Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus a The New York Times című amerikai lapnak adott interjújában. Miniszterelnöksége idején Izrael nem annektál palesztin területeket Ciszjordániában és nem engedi ott a Palesztin Állam megalakítását sem - jelentette ki Naftali Bennett izraeli kormányfő. Három rendőr és egy szerződéses biztonsági őr meghalt abban a lövöldözésben, amely Tanzánia gazdasági fővárosában, Dar es Salaamban történt, nem messze a francia nagykövetségtől. Több mint 160-an vesztették életüket a Boko Haram dzsihadista szervezet és a nigeri kormányerők összecsapásaiban. 14 gázai palesztin megsebesült a határ menti zavargásokban - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál. Tömegverekedés tört ki az örmény parlamentben, miután a kormánypárt egyik képviselője hazaárulónak nevezte azokat a korábbi védelmi minisztereket, akik hivatali ideje alatt állítólag meg lehetett vásárolni a katonai szolgálat alóli mentességet. Ünnepélyes keretek között aláírták a szerződéseket, így elkezdődhet az újragondolt Duna-part tervezése, jövő nyáron pedig a budai és a pesti oldalon is elindulhat a felújítás - tájékoztatott a BKK. Javult a magyarok egészségértése - közölte reprezentatív felmérése alapján az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete. Veres Amarilla elődöntőbe jutott, Krajnyák Zsuzsanna pedig a nyolcadik helyen végzett a kerekesszékes vívók párbajtőrversenyében a tokiói paralimpián. A dánok elleni 5:1-es győzelemmel zárta a Calgaryban zajló elit világbajnokságot a magyar női jégkorong-válogatott. Bondár Anna a második fordulóba jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjében, mivel szetthátrányból bizonyult jobbnak az amerikai Katrina Scottnál. A negyedik helyen kiemelt Fucsovics Márton búcsúzott a nyolcaddöntőben a winston-salemi férfi keménypályás tenisztornán. A magyar női röplabda-válogatott 3:2-re kikapott a fehérorosz csapattól az Európa-bajnokság C csoportjában, de így is maradt esélye a nyolcaddöntőbe jutásra.