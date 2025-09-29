Másfél évtizede nincs köztünk a Minden lében két kanál akciósorozat sztárja

Megosztás itt:

A teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Tony Curtis 1925. június 3-án látta meg a napvilágot New York Bronx negyedében Bernard Schwartz néven. Apja, Schwartz Manó – később Emanuel néven ismert – Mátészalkáról, édesanyja, Klein Ilona a mai Szlovákia területén fekvő Nagymihályról származott. A szülők jobb élet reményében vándoroltak ki Amerikába, de fiatal éveikben szegénység és nélkülözés kísérte a család életét. Curtis később mindig büszkén vallott magyar zsidó származásáról, és többször visszatért Magyarországra: járt Mátészalkán is, ahol személyes tárgyaiból kiállítást rendeztek, sőt alapítványt hozott létre édesapja emlékére.

A hollywoodi sztár hatszor nősült, hat gyermek édesapja volt – köztük Jamie Lee Curtisé, aki saját jogán vált világhírű színésznővé, és végül két éve az aranyszobrot is hazavitte a Minden, mindenhol, mindenkor című filmben nyújtott alakításáért, idén pedig a Nem férek a bőrödbe folytatásában nevettette meg sikerrel a közönséget.

Curtis 1960-ban csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán, 1996-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. Magyarországhoz fűződő kötődését szimbolizálja a Dohány utcai zsinagóga kertjében álló Emánuel-fa is, amely a holokauszt magyar áldozatainak emlékére készült, és amelyhez Curtis alapítványa nyújtott támogatást.

Fotó: Shutterstock