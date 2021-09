Már több mint tizenegyezren tekintették meg az újjászületett Szent István-termet

A Szent István királyról elnevezett terem a magyar iparművészet csúcsteljesítménye volt a 19-20. század fordulóján, azonban a második világháborúban megsemmisült. A Nemzeti Hauszmann Program keretében újjászületett történelmi tér és a hozzá tartozó kiállítás augusztus 20-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt és a hónap végéig ingyenesen volt látogatható. A helyszín szűk befogadóképessége ellenére is kiemelkedően magas volt a közönség érdeklődése, a 12 napos időszak alatt a Várkapitányság tárlatvezetésein több mint tizenegyezer ember vett részt a világ minden tájáról.

Az újraalkotott teremben megcsodálható az ország legnagyobb Zsolnay-kandallója, a Strobl Alajos eredeti alkotása alapján formázott Szent István-mellszobor, az Árpád-házi királyokat és szenteket bemutató különleges képek, de a csillárokat, a kazettás mennyezetet és az egyedi, intarziás padlót is a legkiválóbb mesterek készítették. A Budavári Palota csodája elnevezésű tárlaton Aba-Novák Vilmos egy korábban kiállításon még nem látható festményét és Szent István 1635-ben, Rómában készített hermáját is megtekinthetik a látogatók, akik Havadtőy Sámuel világhírű magyar művész kortárs installációján keresztül megismerkedhetnek az államalapító király Imre herceghez írt intelmeivel is.

A Szent István-termet és a hozzá kapcsolódó kiállítást szeptember 1-ől bővített, 1 órás, személyes vagy digitális tárlatvezetéseken lehet megtekinteni.

Augusztusban egyaránt népszerű volt a Budavári Palota A épületében ingyenesen látogatható, A Hauszmann-sztori című kiállítás, amelyet szintén csak ebben a hónapban tízezernél is többen látogattak meg. A Várkapitányság kiállításán multimédiás technológiával, a régmúlt felelevenítésével ismerhető meg a városrész fénykora, amikor a dualizmus időszakában Hauszmann Alajos építész újraálmodta a Budavári Palotát és környezetét. A fénykor mellett feltárulnak a világháborús pusztítások és az azt követő időszak tudatos rombolásai is. A tárlat a budai Vár mostani újjászületését, a Nemzeti Hauszmann Program keretében történő építkezéseket is bemutatja.

A Szent István-terem és A Hauszmann-sztori kiállítás is keddtől vasárnapig 10-18 óráig látogatható.