Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 22. Szombat Cecília napja
Jelenleg a TV-ben:

Tanösvény

Következik:

Trump 08:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Már ideje volt: jön a magyar Drakula-film

2025. november 22., szombat 07:04 | Magyar Nemzet
Drakula magyar film Lichter Péter horror film

A jövő évi Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon (IFFR) mutatkozik be a nemzetközi közönség előtt A dolog a koporsóban című magyar Drakula-film, amelyet Lichter Péter rendezett.

  • Már ideje volt: jön a magyar Drakula-film

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

A rendhagyó horror kizárólag régi vámpírfilmek digitális és analóg nyersanyagából építkezik, hiszen az alkotók több tucat Drakula-adaptáció 35 milliméteres és Super 8-as felvételeit használták fel, majd filmrohasztással, nyersanyagfestéssel, glitch-effektekkel, digitális torzításokkal, újranyomtatással és újrafilmezéssel alakították át. Az így létrejött absztrakt és hipnotikus képi világ egyedi módon értelmezi újra Bram Stoker klasszikus regényét, miközben felerősíti annak hangulatát. 

Lichter Péternek nem ez az első kísérleti filmje, a filmesztéta korábban több díjat is nyert, legutóbb Peruban díjazták a The Grey Machine című filmjéért. A dolog a koporsóban a klasszikus némafilmek formanyelvét idézve, szöveginzerteken keresztül bontja ki a történetet, amelyet Kovács-Vajda Bence és Bölöni Anna zenéje kísér. A Rotterdami Nemzetközi Filmfesztivál január 19. és február 8. között rendezik meg, itt lesz a fim világpremierje is, ahol a nemzetközi közönség is megismerheti A dolog a koporsóban absztrakt műfaji kísérletezéseit, a film első magyarországi vetítése pedig december 13-án lesz a budapesti ISBN+ Galériában. Az esemény részleteiről hamarosan a galéria Facebook-oldalán lehet majd tájékozódni.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Miért lett az USA szuperhatalom? És miért nem lehet más?

A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje

Ez a Sors hívása: 4 csillagjegy, akikkel az Univerzumnak nagy tervei vannak a következő időszakban

Menekíti a pénzét Soros György - mit tud a milliárdos?

Házasság első látásra Anna lebukott – kiderült a titok!

„A Fradi nem csak belőle áll” – hadat üzentek Varga Barnabáséknak

Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó

Tényleg ilyen egyszerű lefogyni? A 3×3 12-ig szabály csodákat művel!

Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva

További híreink

A történelem legnagyobb adatszivárgása lehetett volna: Osztrák kutatók 3,5 milliárd WhatsApp-fiókot törtek fel

Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó

Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó
2
A Tisza Párt szeretetnyelve: B@sszák meg az újságírók! – Trágár ámokfutásba kezdett Magyar Péter borsodi jelöltje
3
Már az orosz-ukrán békére gondolva jósolnak a forintról banki elemzők
4
A történelem legnagyobb adatszivárgása lehetett volna: Osztrák kutatók 3,5 milliárd WhatsApp-fiókot törtek fel
5
A valóság beismerése: Európa vezetői elfogadták a frontvonalat mint tárgyalási alapot?
6
Szankciómentesség magyar módra: A Célpont bemutatja, hogyan úsztuk meg azt, amibe Bulgária és Románia belerokkan + videó
7
Bankár írta a Tisza Párt programját, ami nem más, mint egy brutális uzsoraszerződés + videó
8
Elkezdődött a keresztény templomok mecsetté nyilvánítása Olaszországban + videó
9
A németek legyártották Európa egyik legmodernebb harckocsiját
10
Célpontban a Tisza Párt új hősei + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Tarolt a Random Los Angelesben

Tarolt a Random Los Angelesben

Négy kategóriában is díjazott lett Salamon András Random című filmje a 23. Los Angelesi magyar filmek fesztiválján. A film alkotói a legjobb színésznőnek, legjobb színésznek, legjobb forgatókönyvírónak és legjobb operatőrnek járó díjat hozták el.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!