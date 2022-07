Mandoki Soulmates-koncert a budai várban világsztárokkal

Megosztás itt:

A magyar zenész-producer társaságában számos világsztár lép színpadra, köztük Al di Meola, Mike Stern, Richard Bona, Cory Henry, Nick van Eede, Randy Brecker, Till Brönner és Tony Carey. A zenekart a fiatal magyar-német szaxofonos, Max Merseny, az indiai szitárvirtuóz, Deobrat Mishra és az olasz dzsesszharmonikás, Fausto Beccalossi egészíti ki - közölték a szervezők az MTI-vel.

Az 1975 óta Németországban és Kaliforniában élő Leslie Mandoki pályafutása során volt a Dschinghis Khan együttes tagja, Angela Merkel német kancellár kampányának zenei igazgatója, Disney-filmek, német és amerikai tévéfilmek zeneszerzője, a Bayern München és a Volkswagen-Audi-Porsche konszern zenei vezetője és tanácsadója.

1992-ben alapította formációját, a Mandoki Soulmates-t, amelynek a kezdetektől a mai napig tagja Randy Brecker, Ian Anderson (Jethro Tull), Al Di Meola, Mike Stern, Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band), David Clayton-Thomas (Blood Sweat & Tears), Bill Evans (Miles Davis Band), Bobby Kimball (Toto), Peter Maffay, Nick van Eede (Cutting Crew), Jesse Sibenberg és John Helliwell (Supertramp). A Soulmates-beli zenésztársak eddig összesen több mint 35 Grammy-díjat nyertek el, az eladott hanghordozók száma pedig meghaladja a 350 milliót.

Leslie Mandoki lemezproducerként is aktív, München melletti, négy évtizeddel ezelőtt alapított stúdiójában Chaka Khan, Phil Collins, Lionel Richie, Jennifer Rush lemezein dolgozott.

A Mandoki Soulmates legutóbbi lemezét, a Hungarian Pictures/Utopia for Realists című albumot tavaly szeptemberben mutatták be. A mostani, augusztus 19-i jubileumi koncerten a nemzetközi sztárok mellett hazai előadók is fellépnek, köztük lesz Szakcsi Lakatos Béla.

A koncert a Szent István-napi ünnepségsorozat részeként ingyenesen látogatható.