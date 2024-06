Magyarország volt a legeredményesebb az olaszrizlingek világbajnokságán

Az idei évtől kezdve a Rizling Generáció kezdeményezésére a grow mint az olaszrizling szinonimája is felkerülhet a palackokra (akár kiegészítő megnevezésként), ami a nemzetközi piacokon előnyt és jobb felismerhetőséget is jelenthet - áll közleményben.

A Balaton Borrégió szervezésében minden balatoni borvidék bemutatkozhatott a 10 országból érkező zsűritagoknak, akik között több Master of Wine és Master Sommelier borszakértő is volt.

