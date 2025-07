Magyarország legnagyobb ipari kiállítótere nyílik meg Inotán augusztus 15-24. között

Megosztás itt:

A szervezők szerdán az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a fényművészeti kiállítást augusztus 15-től 24-ig minden nap 18-23 óra között lehet majd látogatni.

A FÉNYERŐMŰ elnevezésű programmal a hosszú távú kulturális hasznosítási tervek első konkrét lépéseként az egykori inotai hőerőmű először válik Magyarország legnagyobb, Budapesten túli indusztriális kiállítóterévé.

A rendezvényre több mint húsz fény- és képzőművészeti alkotás érkezik hét különböző országból. A művek között helyspecifikus, kifejezetten az erőmű tereire - a hűtőtornyokba, a turbinacsarnokba és a kazántérbe - tervezett óriásinstallációk is szerepelnek.

Sztojánovits Andrea és Álmos Gergely Much Closer to the Sun című audiovizuális műve a napba nézés fiziológiai és érzelmi lenyomatát fordítja át meditációs térélménnyé, Karcis Gábor és Liliane Spielmann Fading Remanence projektje fényérzékeny virágklasztereivel egy érző ökoszisztéma illúzióját kelti életre, Dmitry Morozov (::vtol::) Adad című gépi installációja valós idejű villámlásadatokból generál hang- és fényvillanásokat piezokristályokon keresztül.

Robin Beekman Parallels című fényterében a látogatók érzékelése fokozatosan elcsúszik a megszokott valóságból, Niko Tiainen Decoherence című munkája pedig az élővilág sokféleségének drámai csökkenését vizualizálja ritmikusan szinkronizált, majd fokozatosan széthulló fény- és hangminták segítségével.

A Spanyolországból érkező SpY hipnotikus installációja lebegő folyosók és oszlopok lenyűgöző térbeli konfigurációját hozza létre, míg a francia Collectif Scale lélegző szoborként működő kinetikus installációja és az Olaszországból az erőműbe látogató Alberto Novello foszforeszkáló fénykoreográfiája az érzékelés határait feszegeti.

Vigh Violetta belső viharokat vizsgáló Észlelőkertje, Varga Zoltán (EPER) digitális kalligráfiája és Bordos László Zsolt transzcendens fénykompozíciója teremtenek költői kapcsolatot tér, technológia és ember között, de bemutatkozik Vincent Rang Monolithja és a fényművészeti program fő kurátorainak, Besnyő Dánielnek és Kálmán Mátyásnak A Lélegző Szív című munkája is.

A kiállítás minden korosztálynak emlékezetes élményt nyújt, az augusztus 23-ai családi napon pedig további gyermekprogramokkal is kiegészül a kiállítás, amely az augusztus 28-30. közötti INOTA Fesztivál ideje alatt is látogatható lesz.