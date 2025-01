Madárszámlálásra hívja a lakosságot az MME február végéig

Megosztás itt:

Az MME csütörtöki közleménye szerint az akció célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak megfigyelésébe, a védelmüket is segítő "közösségi tudomány" jellegű adatgyűjtésbe. Az okostelefonos alkalmazással és internetes segédanyagokkal támogatott számolásban bárki részt vehet előzetes természetismereti képzés nélkül. Az adatok feltöltéséhez nem kell más, mint egy mobiltelefon vagy számítógép.

A közleményben hangsúlyozták: az így gyűjtött adatok hozzájárulnak ahhoz, hogy nyomon követhessék a klímaváltozás hatásait Magyarország téli madárállományának alakulására az elkövetkező évtizedekben. Hazánkban az első ilyen, a madáretetőket és ezek környékét célzó lakossági adatgyűjtés 2022/2023 telén volt. Az első számoláson 825 adatközlő 1410 megfigyelési helyen 121 faj 85 750 egyedét figyelte meg. 2023/2024 telén már 944-en vettek részt az akcióban és 1125 megfigyelési helyről 141 faj 204 207 egyedét jelentették.

Az adatok beküldését az MME által fejlesztett, Android és iOS rendszert használó telefonokon és tableteken is működő Turdus applikáció könnyíti meg, de az okostelefont nem használókra is gondolva a megfigyeléseket egy internetes adatbázisban is lehet rögzíteni. Ennek további előnye, hogy négyféle, azonnal elérhető, dátumra szűrhető statisztikai összesítést is le lehet belőle hívni, ami bárki számára elérhető.

Az akcióról bővebb információ az MME honlapján, a https://mme.hu/teli-madarles linken található - áll az MTI-hez eljuttatott közleményben.