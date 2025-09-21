Keresés

2025. 09. 21. Vasárnap Máté, Mirella napja
Ma van a magyar dráma napja

2025. szeptember 21., vasárnap 08:10 | MTI

Ma van a magyar dráma napja, amelyet 1984 óta tartanak meg Madách Imre Az ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve.

A Magyar Írószövetség kezdeményezte, hogy Az ember tragédiája első színrevitele előtti tisztelgésként szeptember 21. legyen a magyar dráma ünnepe, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására.

Madách Imre 1859. február 17-én kezdte írni élete főművét, amelyet feljegyzései szerint 1860. március 26-án fejezett be. A sokáig színpadi előadásra alkalmatlannak vélt mű ősbemutatóját 1883. szeptember 21-én, csaknem két évtizeddel Madách halála után, a Nemzeti Színházban tartották az intézmény igazgatója, Paulay Ede rendezésében. A négy órán át tartó előadáson a Tragédia mind a 4141 sora elhangzott, a kísérőzenét Erkel Gyula szerezte, Ádám jelmezeit Paulay tervezte és ő rajzolta meg a díszletek vázlatát is.

A darabot néhány év alatt valamennyi magyarországi színház műsorára tűzte, és a Nemzeti Színházban számos feldolgozást megért. A második világháború után először 1947-ben mutatták be, de a kommunista kultúrpolitika nem sokkal később betiltotta, csak 1957-től játszhatták ismét rendszeresen.

A magyar dráma napján országszerte és a határon túl színházi programok várják a művelődni vágyókat. Idén a magyar dráma ünnepén a közszolgálati csatornák a hazai és a határon túli magyar drámairodalom gazdag hagyományai előtt tisztelegnek.

 

Forrás: MTI

Fotó: szinhazineveles.hu

