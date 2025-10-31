Ma ünnepli a protestáns világ a reformációt

Megosztás itt:

A központi ünnepség, amelyet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervez, 17 órakor kezdődik a Városligeti fasor és a Bajza utca találkozásánál lévő Reformációi emlékparkban. Az ünnepségen Pataky Albert pünkösdi lelkész tart előadást.

A reformáció emléknapján, október 31-én világszerte arról emlékeznek meg, hogy Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes, a reformáció elindítója a hagyomány szerint 1517-ben e napon tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára.

X. Leó pápa 1520-ban kiadott bullájában kiközösítette Luther Mártont, aki a pápai oklevelet nyilvánosan elégette, és kijelentette, hogy szakít a katolikus egyházzal. Az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a Kálvin János vezette irányzat a református felekezet alapja.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock