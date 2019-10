Ma kezdődik a Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál

Az október 13-án megrendezésre kerülő önkormányzati választásokon csak azok szavazhatnak, akik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal igazolni tudják magukat és bemutatják lakcímkártyájukat. Rendkívüli nyitva tartás lesz az önkormányzati választás hétvégéjén a kormányablakokban, okmányirodákban - közölte Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár. Több alkalommal szexuálisan zaklatta az ellenzék újbudai polgármesterjelöltje az egyik női beosztottját - mondta el az Origónak ez eset elszenvedője. Az orvosnő közölte: az egyik alkalommal dulakodásig fajultak az események, amikor a jelenleg a DK színeiben politizáló László Imre rátámadt és az asztalán akarta megerőszakolni. A DK színeiben politizáló László Imre a Hír Tv többszöri kérdésére csak annyit mondott, hogy nem támadt rá kolléganőjére. Puzsér Róbert az MSZP lélegeztető gépének nevezte Karácsony Gergelyt, és a politikai centrum szétverésével vádolta. Karácsony Gergely zuglói polgármester azért titkolózik, mert titkolnivalója van, csődben van a kerület, ezt akarja eltitkolni - mondta a Fidesz budapesti szóvivője. Zsigmond Barna Pál közölte: a bíróság kimondta, hogy Karácsony Gergelynek nyilvánosságra kell hoznia Zugló kintlévőségeit, ezek ugyanis közérdekű adatnak minősülnek. Karácsony Gergely múlt héten kiszivárgott hangfelvétele súlyos politikai következményekkel járt, jelentősen rontott az ellenzéki főpolgármester-jelölt választási esélyein - állapította meg legfrissebb elemzésében a XXI. Század Intézet. Az ellenzéki jelöltek durva kampányt folytatnak a kormány ellen, amelyből egyértelműen látszik: ha nyernek, nekik nem a helyi közügyek színvonalas intézése, a közösség és a település felvirágoztatása a céljuk – mondta Gulyás Gergely miniszter. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője azt kívánja elérni az Európai Parlamentben, hogy az önkormányzatok, oktatási intézmények, civil szervezetek, kutatóintézetek közvetlenül az Európai Uniónál pályázhassanak a fejlesztési támogatásokra. Gyurcsányné elképzelése nyílt támadás a magyar gazdaság, a magyar társadalom és a magyar önkormányzatok ellen – mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Ha a Gyurcsány-párt keresztül tudná vinni elképzelését, a magyar települések 98 százaléka nem jutna uniós pályázati forráshoz – közölte Deutsch Tamás. Azok a pártok, amelyek az euró minél korábbi bevezetését követelik, nettó hazaárulást követnek el – jelentette ki Schiffer András. Az LMP egykori társelnöke közölte: a közös valuta bevezetése egy tagállam számára egyértelmű szuverenitás-vesztés, hiszen kénytelen lemondani árfolyam-politikájáról, illetve a jegybanki alapkamat meghatározásnak jogáról. Minden eddiginél magasabb összegű lesz a novemberi nyugdíjprémium, amelyre minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember jogosult - mondta Novák Katalin államtitkár. Az ország minden régiójában elindulnak a képzések a vállalkozóvá válást segítő programban az ősszel - mondta Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium államtitkára. Nem kell félni a kereskedelemben a digitalizációtól, a robotizációtól, az új technológiák megjelenése sokkal több új munkahelyet teremt majd a következő években, mint amennyi az elterjedésükkel megszűnik - mondta Cseresnyés Péter államtitkár. Egymilliárd forintos turisztikai fejlesztés valósul meg a világörökségi Hollókőn, gasztronómiai élményközponttal gazdagodik az ófalu, a középkori várban pedig új kiállítások és élmények várják majd a látogatókat. Kiírták a nemzetiségi önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek tevékenységét támogató pályázatokat 1,6 milliárd forint értékben - közölte Soltész Miklós államtitkár. Azon kell dolgozni, hogy az innováció gazdasági hasznot hozzon - hangsúlyozta Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Globális üzleti szolgáltatóközpontot nyitott a Sanofi gyógyszeripari vállalat Budapesten - a beruházással 350, magas hozzáadott értéket képviselő új munkahelyet hoznak létre. Minden gáztároló tele van Magyarországon, ami nemcsak a hazai ellátást biztosítja a következő télen, hanem a magyar állam bértárolás révén keresni is tud rajta - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. José María Aznar korábbi spanyol kormányfővel tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a Karmelita kolostorban. Gyurcsányék el akarják venni az uniós támogatásokat a magyaroktól, és csak azoknak a településeknek juttatnának azokból, amelyek hajlandóak lennének migránsokat betelepíteni - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben. Temesváron Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelenlétében avatták fel a Bolyai János egyetemi szakkollégiumot. Az Európai Uniónak 2025 előtt kellene befogadnia Montenegrót és Szerbiát, mindkét ország gyakorlatilag készen áll a csatlakozásra, amely az unió érdekében is áll - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Varsóban. Nincs tervben egységes európai uniós minimálbér, miután túl nagyok a gazdasági különbségek a tagállamok között - közölte európai parlamenti meghallgatásán a munkahelyteremtésért felelős biztosnak jelölt Nicolas Schmit. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint London olyan kompromisszumos megoldást javasol az EU-nak, amelynek alapján a Brexit után nem lesz vámellenőrzés Írország és Észak-Írország határán. Az ír sziget egészére és minden áruféleségre kiterjedő egységes kereskedelmi szabályozási térség kialakítását javasolta az Európai Uniónak a brit kormány. Lorenzo Fioramonti olasz oktatási miniszter eltávolítaná az iskolák tantermeiben kitett keresztet és térképet rakna a helyére - az egyház tiltakozott a kezdeményezéssel szemben. Az új olasz kormány kezdeményezte, hogy az országban született vagy 12 éves koruk előtt odaérkezett külföldi gyerekek olasz állampolgárságot kapjanak, és ezzel egy időben a választási jogot 16 éves kortól vezessék be. A hongkongi rendőrség közölte, hogy letartóztatták azt a 18 éves diákot, akit meglőtt egy rendőr egy kormányellenes tüntetésen. Az iraki hatóságok szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be Bagdadban az erőszakos tüntetések után. Legkevesebb négyen meghaltak, ketten pedig eltűntek miután a Mitag tájfun lesújtott Dél-Korea déli és keleti részeire. Közvetlenül a leszállás előtt, a kifutópályánál lezuhant egy második világháborús bombázó repülőgép az amerikai Connecticut államban - hat utast és a pilótát kórházba szállították. Ismeretlen okból kigyulladt az erdélyi Bethlenszentmiklós unitárius templomának tornya - a fa zsindellyel födött toronysisak teljesen megsemmisült. Zala és Somogy megyében több településen is vezetékeket szakítottak le és közlekedési akadályokat okoztak az erős szélben kidőlt fák, több épületet is megrongált a vihar. Mától nyolc napon át pótlóbuszok járnak Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy, valamint Nagykanizsa és Újudvar között karbantartás miatt - közölte a Mávinform. A súlylökő Márton Anita bejutott a döntőbe a dohai atlétikai világbajnokságon. Babos Tímea Kristina Mladenoviccsal bejutott a legjobb nyolc közé a pekingi tenisztorna női párosversenyében. Férfi kézilabda SEHA Liga: Eurofarm Rabotnik (északmacedón) - Telekom Veszprém 26:24 Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - MTK Budapest 38:21 Visszatér a magyar férfi vízilabda-válogatottba az olimpiai bajnok Hosnyánszky Norbert.