Ma kezdődik a Budapest Ballet Grand Prix

A péntekig tartó versenyt a 14-24 éves korosztálynak hirdették meg. A professzionális iskolák, együttesek versenyzői három korcsoportban mutatkozhatnak be klasszikus balett és moderntánc kategóriákban, szólóban és pas de deux-ben.

A rendezvény lehetőséget biztosít a fiatal táncművészek számára, hogy nemzetközi színtéren, nemzetközi zsűri előtt mérettessék meg magukat.

A II. Budapest Ballet Grand Prix-re 31 országból 157 jelentkezés érkezett, és az előválogatást követően 90 résztvevő mutatja be tudását a neves balettművészekből és koreográfusokból álló zsűri előtt. A zsűri elnöke ifj. Harangozó Gyula, tagja Maia Makhateli, Aki Saito, Federico Bonelli és Krzysztof Pastor.

A rendezvény pénteken gálával zárul. A versenynek a Nemzeti Táncszínház, a díjátadó gálának a Müpa ad otthont.

A verseny ideje alatt workshopokat szerveznek, és a versenyzők két alkalommal a zsűritagokkal is beszélhetnek produkcióikról. A rendezvény lehetőséget biztosít a fiatal táncosoknak a kapcsolatépítésre, és a pályakezdésüket is segítheti, a legkiválóbb táncosoknak ösztöndíjat és karrierlehetőséget is biztosít.

A BBGP-n könyvbemutatót is tartanak: Megan Fairchildnak, a New York City Ballet volt vezető szólistájának A teljesítmény művészete című kötetét ismerhetik meg az érdeklődők.

A döntő napján, november 21-én csütörtökön a Nemzeti Táncszínházban 13 órakor kezdő angol nyelvű workshop arra a kérdésre keresi a választ, hogy miként őrizzük meg egészségünket, miközben a maximumot hozzuk ki magunkból, miként növelhetjük a hatékonyságot a sportban és a művészetekben fenntartható eszközökkel. Az Art of Performance - A teljesítmény művészete című szimpózium és könyvbemutató ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött.