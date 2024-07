Leslie Mandoki: Tartozom a magyar közönségnek

A teljesen analóg technológiával készült A Memory of Our Future tizenkét dala napjaink aktuális kérdéseit, a fontos ügyek melletti kiállás fontosságát boncolgatja. Mint Leslie Mandoki elmondta, a lemezen hallható zene a woodstocki életérzés 2024-ben. Hozzátette: a világot rendbe kell tenni, véget kell vetni a háborúknak.

A világhírű progresszív rock/dzsessz fúziós supergroup májusban megjelent, és Magyarországon is listavezető új lemeze, A Memory of Our Future valamennyi dalát bemutatja Budapesten, emellett természetesen az elmúlt három évtized ismert számaiból is játszik.

