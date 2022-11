Lépj be az EXIT Univerzumba - Már elérhetőek a jegyek a 2023-as EXIT Fesztiválra!

Megosztás itt:

Húsz év telt el azóta, hogy az EXIT megalapította saját államát, mint metaforikus országot, amely saját útlevéllel és határokkal rendelkezik, utóbbit pedig a Péterváradi erőd falai jelentik. Az EXIT államának falai pedig több százezer “polgár” találkozási helyét jelentik, akik mind hisznek a szabadságban, a békében, a szeretetben és a sokféleségben, mint legfőbb értékekben. Elérkezett az idő, hogy együtt belépjünk az EXIT Univerzumába, ahol csodák történnek és ahol a legfényesebb csillagok mi magunk vagyunk.

Az idei EXIT Fesztivált, amely júliusban több mint 200 000 látogatót és több mint 1000 fellépőt vonzott a Péterváradi erődbe, a tekintélyes European Festival Awardson (EFA) idén is jelölték a “Legjobb nagy fesztivál címre, melyet a péterváradi fesztivál már kétszer nyert el – 2013-ban és 2017-ben. Az EXIT családból további három fesztivál is szerepel a jelöltek listáján – a “Legjobb közepes méretű fesztivál” kategóriában ott van a montenegrói Sea Dance Fesztivál, amely 2014-ben már elnyerhette ezt a díjat, és a horvát Sea Star Fesztivál is, míg a nemrég lezárult belgrádi No Sleep Fesztivál, amely jelenleg még a hivatalos „Legjobb új európai fesztivál”, idén először versenyez a „Legjobb beltéri fesztivál” címért.

Annak ellenére, hogy világszerte nőttek a fesztiváljegyek árai, az EXIT lehetőséget biztosít a leggyorsabb és leghűségesebb rajongóinak, hogy a korábbi évekhez hasonló áron megszerezhessék early bird jegyeiket. A négynapos jegyek tehát már elérhetőek mindössze 26 900 Ft-tól. További részletek az exitfest.org/hu oldalon.