Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 17. Vasárnap Jácint napja
Jelenleg a TV-ben:

Szélesvásznú történelem - Ida regénye

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Legjobb elsőfilm - Magyar koprodukció nyert a locarnói fesztiválon

2025. augusztus 17., vasárnap 10:49 | HírTV

A Nemzeti Filmintézet támogatásával, kanadai-magyar koprodukcióban készült Blue Heron című film nyerte el a legjobb elsőfilm díját. Romvári József, a legendás díszlettervező unokája, Sophy Romvari első egész estés filmje jövőre lesz látható itthon a Mozinet forgalmazásában.

  • Legjobb elsőfilm - Magyar koprodukció nyert a locarnói fesztiválon

A Blue Heron nyolcéves főhőse és családja az 1990-es évek végén új otthonba költözik a Vancouver-szigetre. Az új kezdetet azonban egyre veszélyesebb események zavarják meg, amelyek a család legidősebb gyermekéhez köthetők. A Sophy Romvari író-rendező elsőgenerációs bevándorló családjáról szóló film izgalmas időkezelést, személyes hangvételt, néhol dokumentarista megoldásokat alkalmaz. A főhős szüleit magyar színészek, Réti Iringó és Tompa Ádám játsszák.

A Blue Heron vezető producere Ryan Bobkin, aki korábban a hazánkban forgatott Infinity Pool című Brandon Croenberg-film associate producereként járt Magyarországon. Magyar koproducere, Osváth Gábor (Boddah) nevéhez fűződik a Balaton Method című zenés film, a Nagykarácsony című közönségsiker és a közelmúlt nemzetközileg is kiemelkedő sikereket elért animációs rövidfilmjei, köztük az Annecy-fődíjas Amok és a Cannes-ban Arany Pálmát nyert 27.

A Blue Heron a Canada Council for the Arts (CCA), a Telefilm Canada New Dawn programja és a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült. A film Kanadában forgott, a vágást követően az utómunka teljes egészében idehaza készült, olyan közreműködőkkel, mint Lukács Péter Benjámin sound designer, Ternyik Máté fényelő és Berger Dániel VFX supervisor.

A locarnói filmfesztivál augusztus 6-16. között összesen 224 mozgóképet mutatott be a világ minden tájáról. A nagy presztízsű seregszemle – Berlin, Cannes és Velence mellett – egyike a Nemzetközi Produceri Szövetség, a FIAPF által A-kategóriásnak minősített 14 nemzetközi filmfesztiválnak. 

Nemzeti Filmintézet Marketing és Kommunikáció Igazgatóság

 

További híreink

Ezek a tolvajok legkedveltebb márkái, ha ilyen autója van, jobb, ha vigyáz!

Folytatódnak az ingyenes koncertek a Tabánban, megnyílik a Mesterségek Ünnepe a Várban

Most jött: felcsaptak a lángok a Róbert Károly körúton, hatalmas a baj

Olimpiai bajnokunk edzője is belekeveredett az úszóháborúba

Újabb gyöngyszem érkezik a Lidl-be, ráadásul 1800 forintért 10 db-ot kapsz belőle!

Három friss szög az EU koporsójában

Az ökölvívás legendái újra ringbe szálltak + videó

Súlyos betegséget okozó sajt került a magyar boltok polcaira

Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét

További híreink

Élénk az érdeklődés a lakáscélú megtakarítások iránt

Az Egyesült Államok lemondja az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalásokat Indiával

Bombariadó Tatabányán: kiürítették a plázát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az Egyesült Államok lemondja az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalásokat Indiával
2
A balliberális média védelmébe vett olyan előadót, aki az illegális szerhasználatot népszerűsíti + videó
3
Így értékeltek a mesterek a Ferencváros-Puskás Akadémia mérkőzés után
4
Egy dnyipropetrovszki és egy donyecki település bevételéről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
5
Az ökölvívás legendái újra ringbe szálltak + videó
6
Szijjártó Péter telefonon beszélt Szergej Lavrovval
7
Már a német kancellár is elismeri: az amerikai elnöké a döntő szerep a háború lezárásában + videó
8
Brit kormányfő: Trump minden eddiginél közelebb hozta az ukrajnai háború végét
9
Új veszély terjed: lajhár-vírust észleltek
10
Arra kérték a TISZA Párt híveit, hogy ne nyilatkozzanak a HírTV-nek + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!