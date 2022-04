Legendák útján – végig a 66-os úton

Megosztás itt:

„Ajánlom a Legendák útján könyvet azoknak, akiket hajt a szabadságvágy, akik szeretik a zenét, érzik a Szelíd motorosok film üzenetét és kíváncsiak egy 4000 km hosszú út minden kalandjára. És azért is ajánlom, mert egy jó barátom, Görögh Attila írta” - mondja Mucsi Zoltán színművész a könyvről, melyről Lukács László, a Tankcsapda frontembere ezt írta ”... az utazás szabadsága és szeretete talán nem is érthető meg jobban máshol, mint a klasszikus 66-os Úton. Mintha ott lennél, mintha Te is látnád, éreznéd ezt. Erről szól és ilyen ez a könyv.”

“Olyan akartam lenni, mint a Szelíd Motorosok. Talán 1994-ben láttam a filmet, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy egyszer én is végig megyek a 66-os aszfaltcsíkon. Akkor ez nagyjából elérhetetlennek tűnt egy magamfajta diák számára, ma viszont – negyedszázaddal később – ott állok Chicago központjában a tábla előtt: „Historic Route 66 – Begin!” – írja könyvében a szerző, Görögh Attila, aki huszonöt éven át tervezte, hogy egyszer majd bejárja Amerika legendás országútját.

A Legendák útján c. könyvet Hobo tömören így ajánlja: “Nagyon jó fotókkal kiegészített, hiteles turisztikai és kulturális útleírás.”