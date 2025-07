Látványos változások mentén szépül meg a Citadella

Megosztás itt:

A Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. szervezésében, Taraczky Dániel, a fejlesztés vezető tervezője, az Art1st Design Studio Kft. ügyvezetője vezetésével jártuk be az építési területet és ismerkedtünk a látványos változásokkal. Az eseményen részt vett Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára is.

Ez egy zárt, katonai erőd volt. Az átalakításnak az volt az elsődleges célja, hogy ezt a zárt erődöt felszabadítsa és megnyissa. A katonai erődből egy nyílt, szabad park lesz – foglalta össze tevékenységüket egy mondatban Taraczky Dániel a bejárás megkezdésekor.

Elmondta, hogy a munkálatok során minden aszfaltot feltörtek, a zöldfelület aránya a kétszeresére nő a megújuló Citadellán. A zöldfelület fel is kúszik majd a falakra, ami oldja ezek merevségét. A Citadella megújulásának részeként teljeskörűen parkosítják a belső udvart is.

1854-ben fejezték be az épületet és ekkor költözött ide a Habsburg-helyőrség, amit csak 1899-ben kapott vissza a főváros. A lakosság ekkor azonnal elkezdte az elnyomás szimbólumaként azonosított erőd bontását. Nem jutottak messzire, de mi folytattuk ezt a bontást. Átvágtuk a falakat, ezáltal a zárt szerkezetet megnyitottuk. Az észak–déli átvágással felszabadítottuk az erődöt és a Gellért-hegy két oldalát össze is kötöttük. A kelet–nyugati átvágással pedig a rondella zártságát szüntettük meg – foglalta össze a tervező. Az erődfalon belül egy új, több mint 6000 négyzetméteres közpark lesz, amelyben egy kávézó is helyet kap. A Citadella keleti oldalán egy látványos lépcsősort alakítanak ki, ezen keresztül a látogatók a Szabadság-szobor felől közvetlenül beléphetnek az erőd udvarába, a parkba.

Fotó: Ladóczi Balázs