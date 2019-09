Kutatók éjszakája - Négyszáz program várja az érdeklődőket Szegeden és Hódmezővásárhelyen

A délután kettőkor kezdődő programok közül kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes lehet az Általános Orvostudományi Kar Dóm téri épületében található mentőautó-szimulátor. A nagyobbak egy igazi kutatólaboratóriumba is bepillanthatnak, és megtudhatják, hogyan lehet a banánból DNS molekulákat kivonni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az iskolások a Gyógyszerésztudományi Karon patikusként is kipróbálhatják magukat, a legkisebbeket pedig a kar dékánja és dékánhelyettesei esti mesével várják. A Mérnöki Kar előadásaiból kiderül, hogy kik laknak az élelmiszereinkben vagy milyen is a zaj- és rezgésmérések alkalmazása a műszaki diagnosztika világában.

A Bartók Béla Művészeti Kar és a Természettudományi és Informatikai Kar közösen igazi újdonságot mutat be a vendégeknek: ezen az éjszakán debütál a kottalapozó applikáció. Emellett a TTIK-n a felnőttek a növényalapú alkoholokról hallhatnak izgalmas előadást Egészségedre! címmel, de azt is megnézhetik, hogyan használhatóak a lézerek a gyógyításban.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon mindent megtudhatnak az érdeklődők a szuperhősnőkről, a Népek konyhája pedig ételkóstolóval és receptcserével vár mindenkit. Az Állam-és Jogtudományi Karnak köszönhetően a fogyasztóvédelemmel is megismerkedhetnek a látogatók a Drágám, a ruhák összementek! című előadáson. A karon a külföldi látogatókat is szeretettel várják: a Leonardótól az Új Rembrandtig - Szerzői jog régen és most című előadás magyarul és angolul is elhangzik majd.

Az Egészségtudományi- és Szociális Képzési Karon idén is megtudhatják a résztvevők, hogy milyen érzés öregnek lenni, sőt akár látogatást is tehetnek az emberi testben. A Gazdaságtudományi Karon kutatói megérzéseiket tesztelhetik az érdeklődők, de megtudhatják azt is milyen a marketing a hétköznapokban. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar a Nagy Árvíz 140. évfordulója alkalmából gyalogos városnézésre invitálja a vállalkozó szellemű látogatókat.

Az SZTE Füvészkert éjszakai kalandtúrával várja a látogatókat.

Hódmezővásárhelyen a Mezőgazdasági Karon kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatják magukat a Csináld magad dísznövényszaporítás! című programon, de megnézhetik azt is, hogyan zajlik az állatpreparálás.

Ezen az estén megnyílnak az ELI-ALPS lézeres kutatóintézet kapui is a nagyközönség előtt. A központban éjszakai túrákat szerveznek, előadások hangzanak el az intézetről és a lézerfizikáról, a gyerekeket pedig fénykardkészítés, fotonvadászat, holdhomok-gyártás is várja.

MTI