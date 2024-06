Kultúrával a világ összekapcsolásáért, avagy a Modi-féle út

A helyi indiai közösség az indiai kultúra külföldön történő terjesztésének egyik kulcsfontosságú eleme. Amióta Modi miniszterelnök Úr átvette a hatalmat, mindig is kiemelten kezelte az indiai diaszpóra fontosságát. Hangsúlyozza, hogy az indiai diaszpóra különböző területeken India „márka nagyköveteiként”, többek között a kultúra területén is sokféle szerepet játszik. Számos lépést tettek annak érdekében, hogy mind a fiatalabb, mind az idősebb generációkat összekapcsolják kulturális gyökereikkel, és kultúrájukat és hagyományaikat világszerte tovább vigyék, többek között az „Ismerd meg Indiát programot” és a „Pravasi Teerth Darshan Yojana” programot.

