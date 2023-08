Különleges programokkal és ingyenes belépővel készül a Magyar Nemzeti Múzeum az ünnepre

Megosztás itt:

A Magyar Nemzeti Múzeum közleményében kiemeli, hogy a múzeumi útlevelet a látogatók ingyen kapják, majd az egyes állomásoknál pecsételhetnek, délután pedig Katona Csaba történész vezetésével történelmi és gasztronómiai tárlatvezetéshez, valamint sör- és pezsgőkóstolóhoz lehet csatlakozni.

Meglepetés is várja a családokat

A felfedező túrának a családok a múzeum boltjában jelképes összegért, 90 százalékos kedvezménnyel megvásárolható hátizsákkal is nekivághatnak majd, és a benne lévő játékos kutatófüzettel kereshetik fel a kiállítás legérdekesebb darabjait, a meglepetéscsomag otthoni alkotóprogramokra is lehetőség ad - áll a közleményben.

Az államalapítás ünnepén és Szent István napján, vasárnap 10 és 18 óra között ingyen látogatható a múzeum valamennyi kiállítása, valamint megtekinthető a magyar királyok koronázási palástja is, amely a Nemzeti Múzeum egyik legjelentősebb kincse.

Utoljára látogatható kiállítások

A múzeum közleményében kiemeli, hogy augusztus 20-án látható utoljára a Geszterédi Aranyszablya hiteles rekonstrukciója a Kandalló teremben.

Hozzáteszik, hogy vasárnap látható utoljára a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar EXPO-sikerek (1851-2021) című időszaki kiállítása is, amely 170 év 32 világkiállításának magyar sikereit mutatja be. A gyűjteményben a magyar képző- és iparművészet mellett megjelenik az építészet, a tudomány- és technikatörténet, a kézműipar, a kereskedelem, élelmiszeripar és a vendéglátás is.

A Nemzeti Múzeumban Csillag és kereszt címmel nyílt időszaki kiállítás, amely a 100 éves Magyar Érdemrend, az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnésével függetlenné vált Magyarország önálló kitüntetésrendszerének legfontosabb elemének történetét mutatja be. A tárlat október elsejéig látogatható a Múzeum Kupolatermében - áll a közleményben.

Visszatér az Aranyvonat

A közleményben kiemelik, hogy vasárnap ismét megcsodálható a Nemzeti Múzeum kapuőreinek díszőrségével Budapesten, az Alkotmány utcánál az Aranyvonat, amely 1938-ban a Szent Jobbot szállította országos körútra. A vonatban megcsodálható a korona, a jogar, az országalma, illetve az ereklyetartóban fekvő Szent Jobb hiteles másolata.

A bizánci stílusban díszített aranykocsi a II. világháború végén elpusztult, 2015-ben a magyar kormány a rekonstrukciós munkálatok felügyeletével a Magyar Nemzeti Múzeumot bízta meg, a tervezésben pedig a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, valamint a Vasúttörténeti Park szakemberei is részt vállaltak. Az új Aranyvonat öt év alatt készült el, az eredetivel megegyező külsővel, de a mai vasútbiztonsági előírásoknak megfelelve - áll a közleményben.

Borítókép: cultura.hu