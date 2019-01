Különleges Munkácsy-kiállítás nyílik Szolnokon

Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulója alkalmából kiállítást rendeznek a festő alkotásaiból január 12-től április 7-ig a Szolnoki Galériában, ahol februártól egy Magyarországon eddig nem látható Munkácsy-kép is megtekinthető lesz - közölte a Tisza-parti város polgármestere a kiállítás csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere (Fidesz–KDNP) elmondta: tizenkét év után rendeznek újra Munkácsy-kiállítást Szolnokon, a korábbi tárlatot mintegy negyvenezren látták.

Az alkotások jelentős része és egy Munkácsy Mihályt ábrázoló szobor Pákh Imre magyar-amerikai műgyűjtő tulajdona. Mivel a festő életművét is szeretnék bemutatni, a festő relikviáit is őrző békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum mintegy húsz-huszonöt alkotást, köztük négy eredeti festményt kölcsönöz a tárlatra – jegyezte meg a polgármester.

Horváth László, a szolnoki Damjanich János Múzeum igazgatója elmondta: Pákh Imre gyűjteményéből mintegy húsz-harminc Munkácsy-alkotás még soha nem volt látható Szolnokon. Hozzátette, hogy a műgyűjtő februárban meglepetéssel készül: egy olyan művet mutat be személyesen, amelyet eddig még nem láthatott a nagyközönség Magyarországon.

Az igazgató tudomása szerint egy decemberi aukción került az újabb kép Pákh Imre tulajdonába, aki a festő februári születésnapján mutatná be a zsánerképet. Az igazgató szólt arról is, hogy szeretnének egy Szinyei Merse Pál alkotásaiból álló tárlatot is rendezni a jövőben Szolnokon.