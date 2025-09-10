Keresés

2025. 09. 10.
Kultúra

Különleges archívum nyílik Londonban

2025. szeptember 10., szerda 12:23 | MTI

David Bowie életét és pályafutását bemutató archívum nyílik meg a kutatók és a közönség előtt Londonban a hétvégén.

  Különleges archívum nyílik Londonban

A legendás zenész Ziggy Stardust-fellépőruháitól dalszövegeinek kéziratán át a rajongói levelekig mintegy 90 ezer tárgyat és dokumentumot tekinthetnek meg a V&A múzeumhoz tartozó David Bowie Központban szombattól az érdeklődők. A szervezők azonban felhívták a figyelmet arra, hogy az intézmény honlapján előzetes online jegyigénylés szükséges.

David Bowie két nappal utolsó albuma, a Blackstar megjelenése után, 2016-ban 69 évesen rákbetegség következtében hunyt el.

A rockzene "kaméleonjaként" emlegetett Bowie folyamatosan újrateremtette művészi személyiségét, a zene, a divat, a színház és a művészet világában egyaránt otthonosan mozgott, és hatalmas gyűjtemény maradt fenn öt évtizedes pályafutásáról. Az archívumban 70 ezer fényképet, 400 fellépőruhát, 150 hangszert és feljegyzéseit tartalmazó füzeteket is őriznek. Emellett mintegy 200 tárgyat felvonultató kiállítás is segít képet nyújtani Bowie alkotói munkásságáról.

"Vannak olyan kiállított tárgyak is, amelyek Bowie többdimenziós kreativitásának fejlődését mutatják be, tartós hatását a populáris kultúrára, és azt is, hogy az olyan művészek, mint Bowie, hogyan alakítják át a kreatív gyakorlatot, és hogyan képesek megváltoztatni világunkat" - mondta el Madeleine Haddon, a tárlat kurátora, aki "valódi polihisztornak" nevezte a művészt.

Az archívumban megtalálhatók azok a vázlatok is, amelyeket halála után New York-i irodájában találtak. A Post-it cetliken fennmaradt ötleteket egy 18. században játszódó, The Spectator című musicalhez írta a zenész, amelyen halála előtt dolgozott. A feljegyzések arra utalnak, hogy a musicalhez kapcsolódóan egyebek között a korszak olyan alakjai foglalkoztatták, mint William Hogarth festőművész és a hírhedt londoni tolvaj, Jack Sheppard.

"Csak találgathatunk, hogy mi volt a végső elképzelése a projekttel kapcsolatban" - mondta Harriet Reed, a V&A múzeum kortárs előadóművészeti kurátora.

Reed hangsúlyozta, hogy az archívum rendkívüli betekintést nyújt Bowie művészi munkásságába és személyes életébe is.

MTI

