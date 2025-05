Különdíjas lett a Magyar Zene Háza az Év Európai Múzeuma díjátadón

Megosztás itt:

A zsűri a Magyar Zene Háza innovatív, látogatóbarát szemléletét méltatta - hangsúlyozták. Az eseményen összesen hét különdíjat adtak át, az EMYA fődíját, az év európai múzeuma díjat a Manchester Múzeum kapta.

Úgy fogalmaztak, hogy az EMYA-díj az európai múzeumi szakma egyik legrangosabb elismerése, amelyet minden évben azok az intézmények kapnak meg, amelyek újító szellemiségükkel, társadalmi elkötelezettségükkel és példaértékű működésükkel képesek átalakítani a múzeumi élményt.

A sajtóanyagban közzétették a díjat odaítélő zsűri indoklását is, amely szerint "a Magyar Zene Háza egyedülálló módon ötvözi az élményszerű ismeretátadást, a kortárs építészetet és az interaktív kiállítási megoldásokat, miközben valódi közösségi térré is vált. Az intézmény irányt mutat más európai intézmények számára, hogyan lehet a zenei kultúrát modern eszközökkel és mindenki számára, társadalmi hovatartozástól függetlenül, befogadhatóan közvetíteni".

A május 21. és 25. között tartott lengyelországi konferencián mind a 42 jelölt bemutatkozhatott, megosztva tapasztalataikat, szakmai filozófiájukat, eredményeiket - olvasható a közleményben.

"A részvétel önmagában is hatalmas elismerés volt, a különdíj pedig egy újabb visszajelzés arra, hogy jó úton járunk"- idézték a közleményben Horn Mártont, a Magyar Zene Háza intézményigazgatóját, aki kifejtette azt is, hogy ez a szakmai elismerés megerősíti küldetésüket, amelynek célja, hogy a zenét és annak kulturális összefüggéseit, közösségépítő szerepét élményszerűen, minden korosztály számára elérhetően mutassák be.

Az European Museum Forum (EMF) által az Európa Tanács égisze alatt alapított díj célja nem csupán az innováció elismerése, hanem a múzeumok közötti inspirációs hálózatok és nemzetközi együttműködések ösztönzése is - részletezték a közlők, hozzátéve, hogy az EMF elkötelezetten támogatja a kulturális határok lebontását, a demokrácia és az emberi jogok értékeinek képviseletét, valamint a fenntarthatóságot.