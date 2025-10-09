Keresés

Itt a nagy bejelentés a friss Nobel-díjas szerző új kötetéről

2025. október 09., csütörtök 17:16 | MTI
Krasznahorkai László Nobel-díjas új kötet

Elmondhatatlan öröm töltötte el a Magvető Könyvkiadó csapatát, amikor a Svéd Akadémia Krasznahorkai Lászlónak ítélte az irodalmi Nobel-díjat. Szegő János, a szerző szerkesztője csütörtökön az MTI-nek nyilatkozva hozzátette: a friss Nobel-díjas író új kötete már november közepén a boltokba kerül.

  • Itt a nagy bejelentés a friss Nobel-díjas szerző új kötetéről

Szegő János író, irodalmár azt mondta, a Magvető Könyvkiadó szerkesztőségének tagjai csütörtökön összegyűltek a szerkesztőségben, hogy együtt értesülhessenek az irodalmi Nobel-díj bejelentéséről.

"Vártuk, bíztunk benne, reménykedtünk, drukkoltunk, de nem hittük el még az elmúlt napokban sem, hogy elnyerheti a Nobel-díjat. Féltem, hogy ha elhiszem, akkor nem kapja meg"

- fogalmazott a szerkesztő azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt években már lehetett Krasznahorkai László esélyeiről hallani.

Szegő János kiemelte: Krasznahorkai László munkássága nagyon hosszú, negyven-ötven éves időszakot ölel fel.

Beszámolt arról, hogy a friss irodalmi Nobel-díjas író legújabb, A magyar nemzet biztonsága című kötete a Magvető Könyvkiadó gondozásában november közepén jelenik meg. Már az új könyv borítója és ismertetője is elkészült

- tette hozzá.

"Ez a könyv mostanában megy el a nyomdába, az utómunkálatain dolgoztunk az elmúlt napokban a szerzővel" - emelte ki Szegő János.

Felidézte, a kiadónak évtizedek óta az egyik legfontosabb szerzője Krasznahorkai László, akinek számos kötete - regények, novelláskötetek, interjúkötetek - itt jelent meg az elmúlt 25 évben, például a Háború és háború, a Báró Wenckheim hazatér vagy a Zsömle odavan című mű.

Az író első köteteinek, például a Sátántangó vagy Az ellenállás melankóliája című regénynek az újrakiadása is a Magvető kiadóhoz köthető

- mutatott rá a szerkesztő, aki jelezte azt is, hogy a Magvetőnél jelenleg nincsenek Krasznahorkai László-kéziratok.

A könyves műhely tájékoztatása szerint Dávid Anna, a 70 éves kiadó igazgatója azzal kapcsolatban, hogy Krasznahorkai László kapta az idei irodalmi Nobel-díjat, kiemelte: "jubileumi, 70. évünket szerettük volna méltón megünnepelni. Az irodalmi Nobel-díjjal ez, úgy érezzük, sikerült".

"Köszönjük olvasóinknak, hogy velünk tartanak, és további remek Krasznahorkai-mondatokat kívánunk mindannyiunknak!"

- tette hozzá Dávid Anna azzal kapcsolatban, hogy november 11-én megjelenik Krasznahorkai László új regénye.

Fotó: Krasznahorkai László. MTI/Marjai János

