Elhunyt Val Kilmer, a Top Gun és a The Doors sztárja

Elhunyt kedden Los Angelesben Val Kilmer, számos hollywoodi film, köztük a Top Gun, a Szemtől szemben és a The Doors sztárja. A 65 éves színész halálát lánya, Mercedes Kilmer közlése szerint tüdőgyulladás okozta - írta a The New York Times.