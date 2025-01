Közösen ünnepli a 125 éve született Fekete Istvánt a PIM és a Természettudományi Múzeum

Megosztás itt:

Mint mondta, a családi napok keretében Fekete István életét tanulmányozva egy különleges élettörténettel ismerkedhetnek meg a családok, amelyek játékos és interaktív múzeumpedagógiai foglalkozások, és a klasszikus történetmesélés keretei között fedezhetik fel Vuk vagy a Tüskevár ma már jóval nehezebben látható és átélhető világát. Vincze Máté hangsúlyozta, hogy mindkét intézmény nagyon közkedvelt a családok és a gyerekek körében, hiszen a Természettudományi Múzeum évente mintegy százötvenezer diákot, gyereklátogatót fogad, de a Mesemúzeum is évi több mint harmincezer gyerekközönséggel büszkélkedhet.

Fekete István a magyar irodalom egyik klasszikusa, és száz éve már az egyik legolvasottabb magyar szerzők közé tartozik, nincs olyan gyerek, aki az általános iskolából kikerülve ne ismerné a nevét - hangsúlyozta Török Petra, a PIM főigazgatója. A szombati nap programjairól szólva az igazgató elmondta, hogy a Mesemúzeumba az 5 és 10 év közötti gyerekeket várják, akik Vuk, a kisróka bőrébe bújva egy drámapedagógiai foglalkozás keretében fedezhetik fel a múzeum mesebeli helyszíneket megidéző tereit, majd Paulovkin Boglárka illusztrátor tart képzőművészeti foglalkozást a gyerekeknek.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban az író élete és életműve iránt érdeklődő fiatalokat és felnőtteket várják, akik a "Halálom esetén elégetendő!"- Írói naplók című időszaki kiállításhoz kapcsolódva ismerhetik meg Fekete István kéziratait. A fennmaradt naplókban Fekete István a napi történések lejegyzése mellett elmélkedik magáról a naplóírásról, de a füzetek tartalmaznak természetleírásokat, és az akkori történelmi eseményekre való reflektálást is. Bernert Zsolt, az MTM főigazgatója kiemelte, hogy Fekete István már a 20. század elején felmérte, és érzékenyen írt is róla, hogy a környezetváltozás milyen kihívások elé állítja majd a természetet és az emberiséget. Mint mondta, Fekete István sokrétű életművét jobban be tudják mutatni a Petőfi Irodalmi Múzeummal összefogva, amely együttműködés nem egyedi, a két intézmény már korábban is számos esetben szervezett közös programot vagy segítette egymás munkáját műtárgyak kölcsönzésével.

A hétvégi programokról szólva elmondta, hogy a Természettudományi Múzeumban koncerttel, élőlények bemutatójával, a Tüskevár című film vetítésével, és pecsétgyűjtő kalandjátékkal is várják a családokat, valamint meg lehet tekinteni a Hortobágyi Madárpark - Madárkórház Alapítványból érkező élő madarakat is. A PIM és a Mesemúzeum szombaton, a Természettudományi Múzeum egész hétvégén várja az érdeklődőket.

