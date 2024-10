Kovács Ákos napokban megjelent új lemeze tartalmáról árult el titkokat

Megosztás itt:

Ákos elárulta, az album megalkotása során sok inspirációt merített a jelent érintő komoly társadalmi problémákból is. A zenész kiemelte, „nagy hősének” tartja Latinovits Zoltánt, aki szerint amikor világjelentőségű kérdésekről gondolkodunk, akkor először mindig a költőinkre figyeljünk, ugyanis „a költőink érzékeny antennával rendelkeznek” arra, hogy vajon mi közeleg. Ilyen témákat feszeget a Kékből rózsaszín című dal is, amely a genderideológia veszélyeire reflektál – ennek kapcsán Ákos elmondott egy történetet is, amely miatt a dal megszületett.

– Ennek a dalnak az egyik mozgatórugója, vagy a szövegnek a beindítója egy rendkívül megrázó, videós vallomása volt – mondta az előadóművész, majd felidézte: egy, azt hiszem, kanadai férfinak, akinek a gyermekét – elváltak a szülők – egy ilyen átalakító műtétnek vetették alá. És a pacák nem volt hajlandó az új néven szólítani a gyerekét. Emiatt elvették tőle a láthatási jogot.

Egy apai segélykiáltást néztem, hallgattam végig, többször is. Bevallom, hogy engem nagyon megrázott. Én is apa vagyok. Az én gyerekeimre is hatnak ezek a propagandisztikus hatások, amelyek elsősorban a telefonjukon keresztül érik őket a különböző felületeken, TikTok, Insta, egyebek, amire nekem rálátásom sincsen

– mondta az adásban a zenész, egyúttal üzent azoknak is, akik emiatt fóbiásnak tartanák. – Aki azt gondolja, hogy én fóbiás vagyok, szólok, hogy nem. Aki azt képzeli, hogy valaki ellen íródott ez a dal, az nagyon téved.

Ez egy aggodalom, ez a dal önmagában, egy szülői aggodalom, hogy mi a bánat lesz ebből a világból, hogyha azt gondoljuk majd, hogy a nemünket, amit kaptunk készen, egyszer csak levethetjük magunkról – hangsúlyozta.

