Kóbor János: Ilyenkor jövünk rá, hogy nekünk is fontos az Omega

2018. DECEMBER 2., VASÁRNAP A LIBERÁLISOK FELJELENTIK SZÁVAY ISTVÁNT AZ ANTISZEMITA MEGNYILVÁNULÁSA MIATT. DK: AKITÕL ILYEN ELHANGZIK, ANNAK NINCS HELYE A PARLAMENTBEN. HARANGOZÓ GÁBOR: PÁRTUNK AZ ILYET NEM TÛRNÉ, RÉGEN VOLT EGY HASONLÓ VICCELÕDÉS, A POLITIKUSUNKNAK MINDEN POZÍCIÓJÁTÓL MEG KELLETT VÁLNIA. NEM TERVEZNEK TÜNTETÉST A BALOLDALI PÁRTOK SZÁVAY ISTVÁN ZSIDÓZÓ KIJELENTÉSEI MIATT. TÖBB MINT 150 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍT A KORMÁNY A MAGYAR FALU PROGRAMRA 2019-BEN. A KORMÁNY CÉLJA, HOGY A VIDÉKEN, KISTELEPÜLÉSEKEN ÉLÕ EMBEREK ÉLETMINÕSÉGE A LEHETÕ LEGMAGASABB LEGYEN - VG. NAGY ISTVÁN: A MÉHÉSZETNEK FONTOS SZEREPE VAN A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN, A VIDÉK MEGTARTÓ KÉPESSÉGÉBEN ÉS AZ ÖKOLÓGIAI EGYENSÚLY MEGTARTÁSÁBAN. NOVÁK KATALIN: UNIÓS VIZSGÁLAT INDUL AZ OSZTRÁK CSALÁDTÁMOGATÁSOK ÜGYÉBEN A V4-EK KÖZÖS FELLÉPÉSE NYOMÁN. AUSZTRIÁBAN 2019. JANUÁR 1-JÉTÕL CSÖKKEN AZ OTT DOLGOZÓ UNIÓS ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A NEM AUSZTRIÁBAN ÉLÕ GYEREKEK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁSOK ÖSSZEGE. DEUTSCH TAMÁS: NEM TUD BELENYUGODNI AZ EP MIGRÁNSPÁRTI TÖBBSÉGE, HOGY EGYSZER MÁR LESZAVAZTÁK A MIGRÁNSVÍZUM BEVEZETÉSÉT. BÉCSBE KÖLTÖZIK A CEU, AZ EGYETEM EZT HIVATALOSAN HÉTFÕN JELENTI BE TUDTA MEG AZ RTL KLUB HÍRADÓJA. KOVÁCS ZOLTÁN: AZ EU MENEDZSELI, NEM PEDIG MEGÁLLÍTJA A MIGRÁCIÓT KOSSUTH RÁDIÓ. HERCZEG LÁSZLÓT VÁLASZTOTTÁK NEMESSZENTANDRÁS POLGÁRMESTERÉNEK. A KDNP SZERINT ALAPOS A GYANÚ, HOGY BRÜSSZEL NAGYON SOK MIGRÁNS SZÁMÁRA IGEN JELENTÕS ÖSSZEGEKET UTALT ÁT A MIGRÁNSKÁRTYÁKRA. DEMKÓ ATTILA: AZ UKRÁN HADERÕ NÖVEKEDETT, AZONBAN AZ OROSZOK MEGÁLLÍTÁSÁRA NEM LENNE ELÉG ECHO TV. TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER SZERINT 2020 KÖRÜL VÁRHATÓ A BUDAPESTI ELEKTRONIKUS JEGYRENDSZER BEVEZETÉSE ECHO TV. A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT HORVÁTORSZÁGGAL, WALESSZEL, SZLOVÁKIÁVAL ÉS AZERBAJDZSÁNNAL SZEREPEL EGY CSOPORTBAN A 2020-AS EB SELEJTEZÕSOROZATÁBAN. NOVÁK KATALIN: MÁR A KÉTGYERMEKES CSALÁDOK IS IGÉNYBE VEHETIK A 10 MILLIÓ FORINTOS KAMATTÁMOGATOTT HITELT. NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ: DECEMBER ELSEJÉN INDUL A 2019-ES ÉVES E-MATRICÁK ÉRTÉKESÍTÉSE. MEGNYÍLT A CSALÁDSZERVEZETEK JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁRA A BUDAPESTI MILLENÁRIS PARKBAN. ADVENTI PÉNZADOMÁNYGYÛJTÉST ÉS ÜNNEPI SEGÉLYAKCIÓT INDÍTOTT AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET. A MONACÓI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁLON VERSENYEZ POZSGAI ZSOLT MEGSZÁLLOTTAK CÍMÛ FILMJE. SZAKÉRTÕ: NÉHÁNY ÉVTIZED MÚLVA MAGYAR FEJLESZTÉSÛ ÛRSZONDA IS A MARSRA JUTHAT M1. RENDKÍVÜLI KORMÁNYÜLÉST HÍVOTT ÖSSZE EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK A PÁRIZSI ZAVARGÁSOK MIATT. RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT KIHIRDETÉSÉT KÉRTE A FRANCIA RENDÕRSÉG A PÁRIZSI ZAVARGÁSOK MIATT. AZ ÜZEMANYAGADÓ EMELÉSE ELLENI TÜNTETÉSEK SORÁN 110-EN MEGSÉRÜLTEK, KÖZTÜK 17 RENDÕR. BLOOMBERG: BRÜSSZEL 4,5 MILLIÁRD EURÓS KIADÁSCSÖKKENTÉST VÁR OLASZORSZÁGTÓL A TÚLZOTTDEFICIT-ELJÁRÁS ELKERÜLÉSÉHEZ. NEM VEZETI BE JANUÁR ELSEJÉTÕL A KÍNAI ÁRUKRA VONATKOZÓ AMERIKAI VÁMOKAT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. HSZI CSIN-PING KÍNAI ÉS DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK A G20-CSÚCSON EGYEZETT MEG A KÉTOLDALÚ TÁRGYALÁSOK FOLYTATÁSÁRÓL. TRUMP LEMONDTA A VLAGYIMIR PUTYINNAL TERVEZETT HIVATALOS TALÁLKOZÓJÁT, A KRÍMNÉL ELFOGOTT UKRÁN HAJÓK ÜGYE MIATT. A VILÁGKERESKEDELEM ÉLÉNKÍTÉSÉT HANGSÚLYOZZA A TEGNAP VÉGET ÉRT G20-CSÚCS ZÁRÓNYILATKOZAT-TERVEZETE. ANGELA MERKEL ÉS VLAGYIMIR PUTYIN SZÍRIÁRÓL ÉS AZ UKRÁN-OROSZ KONFLIKTUSRÓL FOLYTATOTT MEGBESZÉLÉST A G20-CSÚCSON. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: MOSZKVA KÉSZ FELÚJÍTANI A PÁRBESZÉDET WASHINGTONNAL. EZREK TÜNTETTEK A GEORGIAI FÕVÁROSBAN AZ ELNÖKVÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE ELLEN. CSÕDÖT MONDOTT A MUSZLIMOK INTEGRÁCIÓJA NÉMETORSZÁGBAN, A 2015-ÖS BEVÁNDORLÁSI HULLÁM PEDIG TOVÁBB RONTOTT A HELYZETEN MAGYAR IDÕK. AFGÁN TISZTSÉGVISELÕK: LÉGICSAPÁSBAN MEGHALT AZ AFGANISZTÁNI TÁLIBOK EGYIK MAGAS RANGÚ PARANCSNOKA. JANUÁRBAN VAGY FEBRUÁRBAN LESZ A MÁSODIK CSÚCSTALÁLKOZÓ KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕVEL KÖZÖLTE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. AZ AMERIKAI KONGRESSZUS KUPOLATERMÉBEN VESZNEK VÉGSÕ BÚCSÚT JÖVÕ HÉTEN GEORGE H. W. BUSHTÓL, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 41. ELNÖKÉTÕL. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK TÁVIRATBAN FEJEZTE KI RÉSZVÉTÉT GEORGE H. W. BUSH VOLT AMERIKAI ELNÖK HALÁLA MIATT. NÉMET, FRANCIA, OROSZ ÉS TÖRÖK CSÚCSTALÁLKOZÓT KEZDEMÉNYEZETT ERDOGAN TÖRÖK ÁLLAMFÕ A SZÍRIAI ILDÍBBEN KIALAKULT HELYZETRÕL. A HORVÁT KORMÁNYFÕ MEGHÍVÁSÁRA HÉTFÕN EGYNAPOS MUNKALÁTOGATÁSRA ZÁGRÁBBA UTAZIK ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK. UKRAJNA MÁR SZÁZ 16 ÉS 60 ÉV KÖZÖTTI OROSZ FÉRFITÓL TAGADTA MEG A BEUTAZÁST A HADIÁLLAPOTTAL ÖSSZHANGBAN. AZ EURÓPAI UNIÓ 500 MILLIÓ EURÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉT HAGYTA JÓVÁ UKRAJNA SZÁMÁRA. COP24-VEZETÕ: ÉLETTEL KELL MEGTÖLTENI A PÁRIZSI KLÍMAMEGÁLLAPODÁST, HOGY KÉT CELSIUS-FOK ALATT TARTSUK A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉST. A NAPPALI HÕMÉRSÉKLET EMELKEDÉSE MELLETT, BORÚS, CSAPADÉKOS IDÕ VÁRHATÓ A JÖVÕ HÉTEN, ESÕ, ÓNOS ESÕ, HAVAZÁS IS LEHETSÉGES OMSZ. BUDAPESTRE ÉS HAT MEGYÉRE ADOTT KI ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST AZ OMSZ ÓNOS ESÕ VESZÉLYE MIATT. EGÉSZSÉGTELEN A LEVEGÕ MINÕSÉGE PUTNOKON ÉS VÁRPALOTÁN A LEVEGÕ MAGAS SZÁLLÓPOR-TARTALMA MIATT. MISKOLCON, NYÍREGYHÁZÁN, SAJÓSZENTPÉTEREN ÉS SZOMBATHELYEN KIFOGÁSOLTNAK MINÕSÍTETTÉK A LEVEGÕT. ÖSSZESEN 42 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTE A ZALEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK AZT A HÁROM FÉRFIT, AKIK VASCSÖVEKKEL RABOLTAK KI EGY SIÓFOKI VÁLLALKOZÓT. IDÕSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK A 2-ES FÕÚT DUNAKESZI-GÖD SZAKASZÁN DECEMBER 3. ÉS 7. KÖZÖTT ÉJSZAKÁNKÉNT. ADVENT ELSÕ VASÁRNAPJA VAN, MA KEZDÕDIK A KARÁCSONYRA TÖRTÉNÕ LELKI FELKÉSZÜLÉS NÉGY VASÁRNAPON ÁT TARTÓ IDÕSZAKA.