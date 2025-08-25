Keresés

Kultúra

Kiugró volt a népszerűsége a Kolozsvári Magyar Napok programjainak

2025. augusztus 25., hétfő 13:32 | MTI
fesztivál programok siker Kolozsvári Magyar Napok

Mintegy 250 ezren látogatták az elmúlt bő egy hét alatt, augusztus 16. és 24. között a 16. Kolozsvári Magyar Napok programjait - közölték hétfőn az MTI-vel a szervezők.

  • Kiugró volt a népszerűsége a Kolozsvári Magyar Napok programjainak

A Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális seregszemléjét szervező Kincses Kolozsvár Egyesület sajtóirodája tudatta: az idei programsorozat 76 rendezvényhelyszínen tartott több mint 500 programja elérte a 250 ezres látogatottságot.

A zenei színpadokon 46 pop-, rock- és jazzkoncertet, továbbá 12 klasszikus zenei koncertet tartottak. A bő egy hét alatt 35 képzőművészeti kiállításon, 31 városismereti sétán, 44 filmvetítésen, valamint 131 kerekasztal-beszélgetésen és előadáson vehettek részt az érdeklődők.

A fesztiválutcává változott Farkas utcában kézműves és könyvvásár várta az embereket, és itt kapott helyet a múzeumok sétánya is. Szerdától vasárnapig 143 kézműves, 17 könyvkiadó és 17 múzeum mutatkozott be a közönségnek.

A Fogoly utcában berendezett Borutcában kilenc, a Kárpát-medence különböző részeiből érkezett pincészet nedűit kóstolhatták meg az érdeklődők.

Az idén hetedik kiadásához érkezett KMN-Donaton Terepfutóversenyen közel 600-an vettek részt több korosztályban és négy különböző távon. A versenynek is otthont adó skanzen területén idén 28 csapat részvételével szervezték meg a hagyományos örömfőzést.

Az online térben is kiemelkedő volt az érdeklődés a programsorozat iránt: a www.magyarnapok.ro honlapnak csaknem 42 ezer egyéni látogatója volt, a közösségi médiában megjelent tartalmakat 6,5 milliószor tekintették meg.

A Kincses Kolozsvár Egyesület 151 partnerintézménnyel közösen szervezte meg az erdélyi magyarság legnagyobb kulturális seregszemléjét közel száz támogató és támogató intézmény segítségével. A 145 fős szervezőcsapatot 120 önkéntes segítette.

A 17. Kolozsvári Magyar Napokat 2026. augusztus 16. és 23. között tartják - közölték a szervezők.

Fotó: MTI/Kiss Gábor

