Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 22. Péntek Menyhért, Mirjam napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont különkiadás

Következik:

Monitor 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Kiss-Hegyi Anita: Pannonhalma több mint ezer éve őrzi a magyar államiság és a keresztény kultúra értékeit

2025. augusztus 22., péntek 21:49 | MTI
fesztivál Pannonhalma megnyitó Arcus Temporum

Pannonhalma több mint ezer éve megszakítás nélkül őrzi a magyar államiság és a keresztény kultúra értékeit - emelte ki Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára a Pannonhalmi Főapátságban, a 21. Arcus Temporum fesztivál megnyitóján péntek este.

  • Kiss-Hegyi Anita: Pannonhalma több mint ezer éve őrzi a magyar államiság és a keresztény kultúra értékeit

Az államtitkár köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a bencés rend a hit mellett az európai műveltség, az írásbeliség, a tudomány és a gazdasági ismeretek értékeit is meghonosította hazánkban, és a monostor a magyarországi szellemi élet és a közösségi kultúra egyik legjelentősebb központjává vált.

Hozzátette: Pannonhalma a folytonosság és a megújulás helyszíne, amely "a gyökerekhez való hűséggel és a korszakok újításai iránti nyitottsággal vált a magyar kulturális önazonosság egyik legfontosabb szimbólumává".

Pannonhalma a múlt örökségének megőrzése mellett minden korban képes a megújulásra - fogalmazott, hozzátéve, hogy Szent István öröksége, a bencés szellemiség és a kortárs alkotás szabadsága egymást gazdagítva mutat példát arra, hogyan lehet a gyökerekhez hűen, mégis nyitottan élni.

Ennek a folytonosságnak és nyitottságnak a szellemében született meg és bontakozik ki évről évre az Arcus Temporum fesztivál is, amelynek neve is kifejezi az esemény küldetését, miszerint hidat építeni múlt és jelen, hagyomány és kortárs művészet között - mondta.

Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát emlékeztetett, hogy a fesztivál idei témája a kert, ami azt üzeni, hogy

"Isten és ember, ember és ember, ember és környezet békéje helyreállítható".

A főapát szerint aki Szent Márton hegyére felmegy, kertet művel, mert hitet tesz amellett, hogy "a kultúra - a zene, a képzőművészet, az irodalom - és a spiritualitásnak az eszközeivel" javíthat valamit az emberek közötti viszonyokon, "egymás arcában Isten vonásait is újra meg újra felismerjük".

Miklósa Erika, a MOL-Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, hogy a kert az "őszinteség ősforrása", mert minden a maga egyszerű valóságában létezik.

A kert tanító is, mert megtanít a türelemre, az alázatra és a figyelmes szemlélődésre - fűzte hozzá.

Fotó forrása: Shutterstock

 

 

További híreink

Nem hiszi el, mi került elő a Tiszából: tízezer éves leletre bukkantak

Vérlázító eset történt Kiskunmajsán - kiabálva kértek segítséget a kislányok

Szoboszlai kimaradhat a kezdőcsapatból, ütött az igazság órája

Nem teszi zsebre Magyar Péter, amit Kocsis Mátétól kapott

Ismered elődeink szavajárását? Teszteld a szókincsedet!

Varga Judit elhúzta Magyar Péter nótáját, a nyár slágere tarol az interneten

„Nagyon dühös vagyok” – üzente Orbán Viktornak Donald Trump

Mit főzzek ma? 9 szuper laktató étel, hogy senki ne maradjon éhen!

Felháborodott és médiaterrort emleget a 444 a botrányos Ajsa Luna-megnyilvánulás után + videó

További híreink

Felháborodott és médiaterrort emleget a 444 a botrányos Ajsa Luna-megnyilvánulás után + videó

Fizetésemelés lesz a közszférában dolgozók körében

Magyar Péter zuhanórepülésben: Elvesztette a választók szívét?

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután ismét szétlőtték a Barátság vezetéket + videó
2
Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után
3
Vérlázító eset történt Kiskunmajsán - kiabálva kértek segítséget a kislányok
4
„Nagyon dühös vagyok” – üzente Orbán Viktornak Donald Trump
5
Magyar Péter zuhanórepülésben: Elvesztette a választók szívét?
6
Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó
7
Felháborodott és médiaterrort emleget a 444 a botrányos Ajsa Luna-megnyilvánulás után + videó
8
Letartóztatták az Északi Áramlat gázvezeték-robbantás egyik fő gyanúsítottját + videó
9
Lerántották a leplet Magyar Péterék kamuprofiljairól + videó
10
Menczer Tamás: Itt a bizonyíték! A Tisza csak egy digitális blöff + videó

Legfrissebb híreink

Halálbüntetést kértek a volt kongói elnökre

Halálbüntetést kértek a volt kongói elnökre

 Halálbüntetés kiszabását kérte pénteken távollétében az ügyészség Joseph Kabilára, a Kongói Demokratikus Köztársaság volt elnökére a Ruanda által támogatott M23 lázadócsoporttal való együttműködés miatt.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Katonazenekari fesztivál Budapesten

Katonazenekari fesztivál Budapesten

 Ahogy a honvédség egyre inkább visszatért a társadalomba, a hétköznapjainkba, és egyre többen jelentkeznek katonának, úgy tért vissza a katonazenekar is a tereinkre, és mutatja meg csodálatos képességeit - mondta a honvédelmi miniszter szerdán a Budapesti Katonazenekari Fesztivált megnyitó köszöntőjében, a Kossuth téren.
A Mandoki Soulmates 50 év szabadságvágyat ünnepel a Várban

A Mandoki Soulmates 50 év szabadságvágyat ünnepel a Várban

 Ismét világsztárok lépnek színpadra a Mandoki Soulmates zenekarban a fővárosban. A progrock-dzsessz supergroup csütörtökön este a Budai Várban, a Szentháromság téren ad nagyszabású koncertet 50 év szabadságvágy címmel, a Szent István napi ünnephez kapcsolódva.
Indul a megújult Erkel Színház Musical Stúdiója

Indul a megújult Erkel Színház Musical Stúdiója

 A képzés célja, hogy a korszerű zenés színjátszás gyakorlati elsajátításához, valamint a sikeres pályakezdéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel és tudással ruházza fel a hallgatókat. Jelentkezni augusztus 29-ig lehet.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!