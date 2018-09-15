A Hír TV kultúrális hírei

2018. SZEPTEMBER 15., SZOMBAT
PÁR HÉTEN BELÜL INDUL A NEMZETI KONZULTÁCIÓ MONDTA DÖMÖTÖR CSABA MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ÁLLAMTITKÁRA.
ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁGTÓL EL AKARJÁK VENNI A HATÁRÕRIZET JOGÁT KOSSUTH RÁDIÓ, 180 PERC.
ORBÁN: BRÜSSZELBÕL ZSOLDOSOKAT AKARNAK IDEKÜLDENI, AKIK BE FOGJÁK ENGEDNI A MIGRÁNSOKAT 180 PERC.
A FIDESZ-KDNP MEGALAPÍTJA NÉPESEDÉSPOLITIKAI KABINETJÉT, MELYET NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR VEZET MAJD.
PÓTÁPI ÁRPÁD MINISZTERELNÖKSÉGI ÁLLAMTITKRÁ: A KORMÁNY LEGFONTOSABB FELADATA, HOGY MEGÁLLÍTSA MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGCSÖKKENÉSÉT.
FIDESZ: MAGYARORSZÁG NEM ADHATJA ÁT A HATÁRÕRIZET JOGÁT A BEVÁNDORLÁSPÁRTI BRÜSSZELI INTÉZMÉNYEKNEK.
A BEVÁNDORLÁSSAL FOGLALKOZÓ ÚJ FIDESZ-KDNP-KABINET VEZETÕJE NÉMETH SZILÁRD LESZ.
SZÁJER JÓZSEF: ANGELA MERKEL UTASÍTHATTA A NÉPPÁRTI KÉPVISELÕKET, HOGY SZAVAZZANAK MAGYARORSZÁG ELLEN AZ EP-BEN PÉNTEK 9.
A DK SZERINT AZOK A HAZAFIAK, AKIK MEGSZAVAZTÁK A SARGENTINI-JELENTÉST.
RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITÁR: RECSKRÕL ÉS A KOMMUNISTA DIKTATÚRA ELNYOMÁSÁRÓL BESZÉLNI NEM CSUPÁN LEHETÕSÉG, DE KÖTELESSÉG IS.
NAV: A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓRÓL SZÓLÓ BEVALLÁST HÉTFÕIG KELL BENYÚJTANI, ÉS A 25%-OS ADÓT IS ADDIG KELL MEGFIZETNI.
OKTÓBER KÖZEPÉIG LEHET PÁLYÁZNI A CSALÁDBARÁT SZÜLÉSZETEK KIALAKÍTÁSÁRA JELENTETTE BE AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR.
NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER: A MEZÕGAZDASÁG LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA, HOGY KÜLÖNVÁLT A TERMELÉS ÉS A FELDOLGOZÁS, EZEN EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL LEHET VÁLTOZTATNI.
MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER SZERINT NÉHÁNY HÓNAP MÚLVA ORBÁN VIKTORRAL EGYÜTT FOGJA KORMÁNYOZNI EURÓPÁT.
ÚJABB TÜNTETÉS VOLT A NÉMETORSZÁGI CHEMNITZBEN, AMIN 3500 JOBBOLDALI VETT RÉSZT. RENDZAVARÁS NEM TÖRTÉNT.
HÁROM HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A FÜLÖP-SZIGETEKRE LESÚJTÓ MANGKHUT TÁJFUNNAK.
LEMONDOTT HIVATALÁRÓL INDIÁBAN EGY KATOLIKUS PÜSPÖK, AKIT NEMI ERÕSZAKKAL VÁDOLT MEG EGY APÁCA.
FERENC PÁPA FELSZÓLÍTOTTA A MAFFIÁT A SZICÍLIAI PALERMÓBAN, HOGY HAGYJON FEL A PÉNZ ÉS A HATALOM HAJHÁSZÁSÁVAL.
ISMÉT ELHALASZTOTTÁK A JAPÁN TEHERÛRHAJÓ KILÖVÉSÉT A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁSRA, AZ OKOT NEM NEVEZTÉK MEG.
AGYONLÕTTEK HÁROM EMBERT MEXIKÓVÁROS EGYIK TURISTÁK ÁLTAL KEDVELT KÖZPONTI TERÉN, A TÁMADÁSBAN HÉT EMBER MEGSEBESÜLT.
AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK SEGÍTÉSÉÉRT KERESZT NÉPE DÍJJAL TÜNTETTE KI MAGYARORSZÁGOT A BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZPONT NEVÛ AMERIKAI INTÉZET.
NÉGY PONTBÓL ÁLLÓ, A MENEKÜLTEK ELLÁTÁSÁT SEGÍTÕ FEJLESZTÉSI PROGRAMOT HAJT VÉGRE MAGYARORSZÁG UGANDÁBAN.
LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER: LENGYELORSZÁG ÉLNI FOG VÉTÓJOGÁVAL, HA AZ EURÓPAI TANÁCS SZANKCIÓKAT VEZET BE MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN.
SZEMBEHELYEZKEDIK A NÉMET ÁLLAMMAL AZ ALTERNATÍVA NÉMETORSZÁGNAK NEVÛ JOBBOLDALI NÉMET ELLENZÉKI PÁRT - JELENTETTE KI HORST SEEHOFER.
FRONTEX: AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK FÕ CÉLPONTJA TOVÁBBRA IS A SPANYOL HATÁR.
A CSEH RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETT EGY TERRORAKCIÓRA KÉSZÜLÕ ISZLAMISTÁT - KÖZÖLTE A MLADÁ FRONTA DNES CÍMÛ CSEH NAPILAP.
ELFOGADHATATLANNAK NEVEZTE MOSZKVÁNAK A SZKRIPAL-ÜGYBEN TÖRTÉNT BRIT MEGGYANÚSÍTÁSÁT DMITRIJ PESZKOV, A KREML SZÓVIVÕJE.
AZ USA KÉT ÁLLAMÁBAN ÖSSZESEN EGYMILLIÓ EMBERT EVAKUÁLTAK A FLORENCE HURRIKÁN MIATT.
ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 4807-ES ÚTON LÉTAVÉRTES ÉS ÚJLÉTA KÖZÖTT, A JÁRMÛ EGYIK UTASA ÉLETÉT VESZTETTE.
HÓNAPOKIG ERÕSZAKOSKODOTT KÉT MAGYAR VÍZILABDÁZÓ EGY 11 ÉVES KISLÁNNYAL, A PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG NYOMOZÁST INDÍTOTT.
AZ EGYIK ÉRINTETT VÍZILABDÁZÓ SOKSZOR SZEREPELT A MÉDIÁBAN, A SZURKOLÓK KÖZÖTT A LEGNÉPSZERÛBBNEK SZÁMÍTOTT TUDTA MEG AZ ORIGO.
VALÓTLAN SZAKVÉLEMÉNYEK KIÁLLÍTÁSÁÉRT ÖT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY ORVOST SZOLNOKON.