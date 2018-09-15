2018. szeptember 15.,
szombat, Enikő, Melitta napja

A Hír TV kultúrális hírei

A Hír TV kultúrális hírei

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Megkezdődött a miskolci Jamisons Cinefest

Megkezdődött a miskolci Jamisons Cinefest

Másfél évtized alatt a régió egyik legismertebb és legkedveltebb nemzetközi filmfesztiváljává nőtte ki magát.

Legolvasottabb cikkek

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Orbán: Az ítéletet már megírták

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Feljelentették a Gólya, gólya gilicét

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Vendégmunkások verték agyon a badacsonyi borászt

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Nincs kétharmad

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A Sargentini-jelentés vitája percről percre

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„Régóta a bögyömben volt ez a kommunista hölgy”

Tel-Aviv ad otthont a 64. Eurovíziós Dalfesztiválnak

Tel-Aviv ad otthont a 64. Eurovíziós Dalfesztiválnak

Az esemény 2019. május 14-től 18-ig fog lezajlani az izraeli városban – jelentették be csütörtökön a szervezők.

Meghalt Burt Reynolds

Meghalt Burt Reynolds

Burt Reynolds az 1970-es évek egyik legnagyobb csillaga volt, a 90-es években tért vissza a vászonra.

Kiss in Budapest Londonban

Kiss in Budapest Londonban

A digitális kultúra és az emberi érzelmek közötti kapcsolatot mutatja be a a magyar pavilon a London Design Biennalén.

Bono a Kanada 150. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen Ottawában, július 1-jén

Bono már jól van, kárpótol mindenkit

Bono azt állítja, hogy visszatért a hangja, és nincs semmi komoly baja.

Szinkronikum gála: Életműdíjat vehetett át Szersén Gyula

Szinkronikum gála: Életműdíjat vehetett át Szersén Gyula

A magyar szinkronszakma legjobbjait díjazták.

Különleges pincebejárás és bórkóstolás Budafokon

Különleges pincebejárás és bórkóstolás Budafokon

Idén a soproni zöld veltelini a nagy sláger a bor- és pezsgőfesztiválon.

Ahány kondér, annyi féle halászlé rotyogott a mólón

Ahány kondér, annyi féle halászlé rotyogott a mólón

Már az őszi programsorozat indult el Balatongyörökön a helyi halászléfőző-versennyel és szüreti vigassággal.

Ösztöndíjjal támogatják a gyermekek magyar iskolába íratását

Ösztöndíjjal támogatják a gyermekek magyar iskolába íratását

350 helyszínen 8000 határon túli, gyermekét magyar iskolába írató családnak fejezi ki elismerését ösztöndíjával a Rákóczi Szövetség.

Élményórák a Zsolnay Kulturális Negyedben

Élményórák a Zsolnay Kulturális Negyedben

Csaknem 850 gyermeknek tartanak tehetségfejlesztő foglalkozásokat a pécsi Zsolnay-negyedben.

Nemes Jeles László új filmjének főszerepét Jakab Juli alakítja

Nemes Jeles László új filmje is esélyes

Szerdán indul a mustra magyar filmmel a versenyprogramban.

Meghalt Neil Simon

Meghalt Neil Simon

A 20. század második felében Simon volt az amerikai színház legsikeresebb, legtermékenyebb szerzője.

Európa legnagyobb kóser fesztiválja költözött be a Kazinczyba

Európa legnagyobb kóser fesztiválja költözött be a Kazinczyba

Vasárnap az amúgy szombati ételről szólt minden Budapest belvárosában.

Csíkszentdomokoson felavatták a megújult Márton Áron-múzeumot

Csíkszentdomokoson felavatták a megújult Márton Áron-múzeumot

Az önkéntesek által létrehozott múzeum a Márton Áronról készített román titkosszolgálati feljegyzéseket bemutató résszel bővült.