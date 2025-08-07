Kilenc óra várakozás a tűző napon egy koncertért + videó

Megosztás itt:

Mindenki másképp érzi magát jól a Sziget Fesztiválon. Van aki csak az esti bulikra érkezik meg, van aki minden programon megpróbál részt venni és vannak olyanok akik egy konkrét céllal érkeznek.

Egészen megdöbbentő, akár 9 órán keresztül is képesek a tűző napon várakozni a legelhivatottabb rajongók hogy minél jobb helyről láthassák kedvenceiket. A nagyszínpadnál várakozóknak szerencséjük van, kedvenceiket egy rövid időre már napközben is láthatják.

Csiszár Virág koncertszervező: "Nem tudnak róla előre, de azok a szerencsések, akik vannak már kora reggeltől, azok ott állnak a színpad előtt és élőben élvezhetik a hangbeállást is."

A Sziget Fesztivál koncertszervezője elmondta, hogy a fellépők esetenként különleges igényekkel állnak elő. Bár idén nem voltak megvalósíthatatlan kívánságok, az elmúlt években előfordult néhány extravagáns kérés.