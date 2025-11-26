Kijött az Oscar-jelölt magyar rendező új filmjének előzetese + videó

Megosztás itt:

A Csendes barátban egy idős fa áll egy botanikus kert közepén. Magányos, ahogy a kert többi lakója is – sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy megcsodálhassuk, megfigyelhessük őket. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. Tanúi rövid, kusza, zajos és zaklatott életünknek. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. Emberi hőseink, akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek. És épp úgy vágynak a kapcsolódásra, ahogy ők.

„Az a három különböző pillanat, melyeket az elmúlt nagyjából száz évből választottunk ki, megmutatja, hogy mennyire és milyen gyorsan változik át a látszólag rendíthetetlenül szilárd valóságérzékelésünk. Nemcsak érzékszerveink határozzák meg, hanem kulturális konstrukció is, és mint ilyen, meglehetősen múlandó. Emberi hőseink ugyanannak a kertnek az ösvényein járnak, ugyanannak a kampusznak az épületeibe lépnek be, de mindegyikük más világot érzékel. Amikor megpróbálnak kapcsolatba lépni a ginkgo fával, a körülöttük lévő növényekkel, nemcsak a növényeket, hanem önmagukat is felfedezik.” – nyilatkozta Enyedi Ildikó.

A film főszereplői Tony Leung Chiu-Wai (Szigorúan piszkos ügyek, Szerelemre hangolva), Luna Wedler – aki a 82. Velencei Filmfesztiválon alakításával elnyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat – és Enzo Brumm. A mellékszerepekben olyan nemzetközileg is ismert színészeket láthatunk, mint A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux (Spectre – A Fantom visszatér, Nincs idő meghalni), Johannes Hegemann (Új lehetőségek-sorozat), Sylvester Groth (Becstelen brigantyk, Sötétség-sorozat), Rainer Bock (Fehér szalag) és Martin Wuttke (Becstelen brigantyk).

A forgatókönyvet Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Ascher Irma. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült film a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Mónika.

A Csendes barát világpremierje a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon volt szeptemberben, ahonnan hat díjat vihetett haza. Azóta elnyerte a 16. La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját, a 70. Valladolid Nemzetközi Filmfesztivál Silver Spike – Ezüst Tüske – díját, a 61. Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon pedig Pál Gergelynek ítélték a legjobb operatőrnek járó díjat.

Itthon 18 város 26 mozijában voltak teltházas premier előtti vetítések, így immár közel 3500-an látták a filmet, mely 2026. január 29-én a Mozinet forgalmazásában érkezik a hazai mozikba.

Forrás és fotó: Nemzeti Filmintézet