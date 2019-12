Kihűlt világ - Farkas István festményei a Nemzeti Galériában

Elfogadta az új kulturális törvényt az Országgyűlés. A törvénycsomag az állami, önkormányzati és közös fenntartású színházak létrejöttét teszi lehetővé. A kormány azt követően döntött erről, hogy napvilágra került Gothár Péternek, a Katona József Színház rendezőjének szexuális zaklatási ügye, és annak nem megfelelő kezelése. Újabb botrányt okozott a parlamentben az ellenzék. A kulturális törvény szavazásakor a Párbeszédes, MSZP-s és DK-s képviselők tiltakozásul felálltak, és fekete maszkot tartottak az arcuk elé. Teljes sötétség az álarcos bálban - kommentálta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán az ellenzéki akciót. Magyarország felelősséget vállal a nemzeti kultúra megőrzéséért - jelentette ki a kultúráért felelős államtitkár. A kormányzat nemzetstratégiai dimenzióba emelte a kultúrpolitikai célokat, amelyek elsősorban az ehhez illeszkedő kulturális intézményrendszeren keresztül valósíthatóak meg - közölte Fekete Péter. A parlamenti házszabály szigorítását az ellenzéki képviselők „provokálták ki", de a módosítás semmilyen értelemben nem korlátozza majd szabadságukat a szólás- és véleménynyilvánítás terén - mondta Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője. Elkezdte a politikai tisztogatást a baloldali fővárosi vezetés, saját embereiket ültetik be a különböző pozíciókba - jelentette ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. A fővárosiak több mint kétharmada támogatja a Liget Budapest Projektet, 75 százalékuk szerint a fejlesztések erősítik Budapest családbarát kínálatát - derült Inspira Research Group által készített reprezentatív felmérésből. Feltételezett jogsértés miatt eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Hatóság a BKV egyik érvénytelenített tendere ügyében - írja a Világgazdaság. Minden eddiginél sikeresebbnek és eredményesebbnek ítélte az idén októberben rendezett Budapesti Víz Világtalálkozót Áder János államfő. Egyszerűsíti az adórendszert, csökkenti a közterheket és segít az adóelkerülők kiszűrésében az új társadalombiztosítási törvény, amely 2020. július 1-jén lép életbe - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Sikeresnek és eredményesnek nevezte a Magyar Nemzeti Bank 2018-as működését Matolcsy György, a jegybank elnöke az Országgyűlésben. Juh- és kecskehús, valamint tejtermékek fogyasztását ösztönző kampányt indít a kormány, amelynek célja, hogy az erősen exportorientált ágazat termékei utat találjanak a magyar fogyasztókhoz is – mondta az agrártárca mezőgazdaságért felelős államtitkára. A kormány minden döntésénél figyelembe veszi a családok érdekeit - hangsúlyozta Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Európa legszebb karácsonyi vásárának választották a budapesti Advent Bazilikát. A European Best Destinations független utazási portál 2019-es online szavazásán több mint 39 ezer voksot kapott a Bazilika előtti karácsonyi rendezvénysorozat, amely minden eddigi szavazási rekordot is megdöntött. Kovács Zoltán a hetes cikk szerinti eljárás második meghallgatása után elmondta: ez egy politikai lejárató kampány, hiszen hiába van jogilag megalapozott válasz minden kérdésre, folyamatosan újak fognak következni. Egy Soros-kórusról van szó, amely meghatározza a kottát, amelyből fel kell énekelni az aktuális kérdéseket - jelentette ki a nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A magyar kormány 79 millió forintból végeztet vizsgálatokat, hogy megállítsák a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyház süllyedését - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára. Több mint kétszer annyi illegális bevándorló próbált bejutni Magyarországra eddig az idén, mint a múlt évben - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Az Európai Unió teljes mértékben felhasználta a Törökországot támogató menekültügyi eszköz 6 milliárd eurós költségvetését, azaz átutalta az előirányzott teljes összeget a törökországi menekültek és a rászoruló helyi közösségek támogatására. Az Európai Unió Bíróságának nincs hatásköre arra, hogy az uniós jog hatálya alá nem tartozó, nemzetközi jellegű határvitában döntsön - ismertette a szlovén-horvát határvitát érintő főtanácsnoki indítványt a luxembourgi székhelyű EU-bíróság. Rövid szünet után ismét hozzáférhetővé vált a nyilvánosság számára a Mirotvorec ukrán nacionalista szervezet honlapja, amelyen olyan emberekről közölnek személyes információkat, akiket a szervezet „Ukrajna ellenségeinek" tekint. Oroszországi látogatásra hívta meg Mike Pompeo amerikai külügyminisztert Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, hogy Moszkva ne avatkozzon bele a jövő évi amerikai választásokba - olvasható a Fehér Ház közleményében. A Szövetségi Nyomozó Iroda rosszhiszeműen járhatott el az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatokban - jelentette ki William Barr amerikai igazságügyi miniszter. Tíz ember vesztette életét és 11-en sebesültek meg a mogadishui elnöki rezidencia közelében levő szállodát ért terrortámadásban - közölte a rendőrség. Két autóba rejtett pokolgép robbant fel, majd tűzharc bontakozott ki Afganisztánban, a legnagyobb amerikai katonai támaszpontnál épülő kórház mellett. Aggodalmát fejezte ki Oroszország, Törökország és Irán a terrorista csoportok egyre fokozódó jelenléte miatt az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban. Visszautasította a népirtás vádját Mianmarral szemben a délkelet-ázsiai ország vezetője a hágai Nemzetközi Bíróság előtt. Aung Szan Szú Kjí szerint a vád félrevezető, és a történtek leírása nem felel meg a valóságnak. Aláírták az új amerikai-kanadai-mexikói szabadkereskedelmi egyezményt a mexikói fővárosban. Rálőttek Miodrag Daka Davidovic montenegrói ellenzéki üzletemberre Belgrádban, az üzletember a kézfején sebesült meg, és kórházba szállították - az elkövető elmenekült. Lövöldözés volt a New York városához közeli Jersey Cityben - hatan meghaltak, többen megsebesültek. Több ezren tüntettek a környező bozóttüzek miatt sűrű füstbe burkolózott Sydneyben, Ausztrália Új-Dél-Wales államának központjában, klímavészhelyzet kihirdetését és a tűzoltóságnak nyújtandó támogatások növelését sürgetve. Jogerősen is életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Győrkös Istvánt hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés és lőfegyverrel visszaélés miatt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla. Az M1-es autópályán elfogtak két szerb állampolgárt, akit egy Pozsonyban bántalmazott férfi halála miatt kerestek a szlovák hatóságok - közölte a rendőrség. Kisteherautó ütközött személygépkocsival az M1-es autópályán, az utóbbi jármű egyik utasa meghalt - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Kigyulladt egy viskó a Hajógyári szigeten, egy ember meghalt. Több mint 32 kilónyi marihuánát, csaknem 13 millió szál csempészcigarettát és egy végrehajtás elől elrejtett nagyértékű autót is találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai egy pomázi raktárépületben. Átépítés miatt lezárják az M70-es autóutat csütörtökön és pénteken a muraszemenyei és a tornyiszentmiklósi csomópont között - közölte az Útinform. A Hydro Fehérvár hazai pályán szétlövéssel 3:2-re alulmaradt a Bozen Foxes csapatával szemben az osztrák jégkorongligában.