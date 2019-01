Kiemelt színházművészeti szervezetté lépett elő a Zenthe Ferenc Színház

A megyeszékhelyek között utolsóként megalakult társulat az elmúlt években egyre jelentősebb helyet foglalt el a hazai színházi életben, gazdaságilag is stabillá vált, így tavaly év végén döntöttek a státusz megítélése kapcsán, ami jelentős előrelépés a salgótarjáni színház életében.

A Tündérlaki lányok című előadás volt az egyik legsikeresebb bemutatott színdarab a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházban. A 2012-es induláskor 33 produkciót tudtak bemutatni egy évadban, míg tavaly ez a szám már 130-ra emelkedett: nem csak a megyeszékhelyen, hanem más városokba és a határon túlra is vittek produkciót és egyre több neves színművész is csatlakozott a színházhoz: többek között Koltai Róbertet, Fenyő Ivánt, Bozó Andreát, Vándor Évát, Kökényesi Ágit láthatták a színházszeretők, akikből nem csak Salgótarjánban, Nógrád megyében is egyre több lett.

Az elmúlt évek sikeres működése tette lehetővé most azt, hogy kiemelt színházművészeti szervezetté nyilvánították a Zenthe Ferenc Színházat.

„Volt egy olyan kritérium, amit a színházművészeti bizottság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megfogalmazott: hogy nagyon örülne, ha egy profiltiszta gazdasági társaság működtetné a színházat, mert ezt megelőzőleg egy nagy, városi közművelődési cég berkein belül működött a Zenthe Ferenc Színház. Salgótarján önkormányzata, a tulajdonos, 2018 nyarán meghozta azt a döntést, hogy 2018. szeptember elsejétől önállóan működik, profiltisztán a Zenthe Ferenc Színház. És ez a kritérium, mivel megszületett, így már a döntéshozóknak sem volt kérdés” – nyilatkozta Simon Lajos igazgató.

Ma Magyarországon 44 színház visel ilyen minősítést, a Zenthe Ferenc Színház amellett, hogy 2019-től tagja ennek a körnek, a kormánytól 100 millió forintos támogatást is kapott.