Kézműves tábor működik Zalaegerszegen + videó

Kulturális és helyrajzi szempontból egyaránt meghatározza a megyét, mégis kevesen látogatják. A gyerekek közül többen most először jártak a Zala partján, ahol élvezettel vettek részt a játékos oktatáson.

Ez a tábor negyedik és egyben utolsó turnusa. A szervezők minden hétre más-más tematikával készültek.

Nikitscher Bernadette szakmai koordinátor, Göcseji Tudásközpont: „Ebbe a táborba a Zala partra jöttünk le a gyerekekkel a természetbe. Ez összefügg a kézművességgel is, mert fogunk gyűjteni növényeket, amiket holnap beszövünk egy képkeretbe. Szerettük volna a gyerekeknek megmutatni a Zala folyót, a Zaláról egy kicsit beszélgetve a szakemberekkel. ”

A nemzeti park először a Mura partján tartott ehhez hasonló foglalkozásokat. A mobil természetiskola oktatási bázisánál csapatépítőket, iskolai kirándulásokat és táborokat is szerveznek. A kezdeményezés sikerét követően úgy döntöttek, Zalaegerszegen is elérhetővé teszik a szolgáltatást.

Cosma Nastasia természetvédelmi asszisztens, Balaton-felvidéki Nemzeti Park: „Nem csak a Balaton-felvidékről szól az igazgatóságunk, hanem egészen Zalalövőig tart. Így elkezdtük itt is, úgyhogy ez a második évünk a mobil természetiskolával, de hál Istennek vidéki iskolából is vannak megrendeléseink, városi iskolából is és táboros megkereséseink is vannak.”

A tudásközpont kézműves tábora pénteken ér véget. A nyár végéig már csak az idősebbek számára készülnek ehhez hasonló programokkal, amikor a 12 éven felülieknek médiatábort szerveznek.