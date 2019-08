Kezdődik az Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál

Kilencezer forint értékű rezsiutalványt kap minden nyugdíjas szeptember 30-ig - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Azok a közfoglalkoztatottak, akik 2019. január 1. és július 31. között legalább 3 hónapig közfoglalkoztatotti jogviszonyban álltak - és ez augusztus 1-jén is fennáll -, nettó 54 ezer forint egyszeri plusz juttatásban részesülnek. Magyarországnak általános külpolitikai célja, hogy a világ vezető hatalmaival jó viszonyt ápoljon, és ez az év is bizonyítéka annak, hogy ez sikerült - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kereszténydemokrácia egyensúlyt tart az egyén és a közösség jogai és felelősségei között - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Reformátusok szárszói konferenciáján. Az európai identitás csak nemzeti identitásra épülhet, aki nem a nemzeti identitásra alapoz, az homokra épít - hangoztatta Szájer József, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője Balatonszárszón. Holnap indul a helyhatósági választás kampánya, ezután lehet átvenni azokat az ajánlóíveket, amelyeken a választópolgárok aláírását lehet gyűjteni a jelöltség elnyeréséhez. Teljesen esélytelen jelöltnek tartja Niedermüller Péter DK-s polgármesterjelöltet Hunvald György. Erzsébetváros korábbi polgármestere Magyarország élőben című műsorunkban kifejtette: a Gyurcsány-párt felrúgta a kerületben korábban kötött megállapodást, miszerint az MSZP jelölhetett volna polgármestert. A szocialisták nemzetiségi tagozatának alelnöke bejelentette: kilép az újpesti MSZP-ből, mivel számára elfogadhatatlan, hogy a párt együttműködik a szélsőjobboldallal. Az MSZP számára a Fidesz legyőzése az elsődleges, minden más kérdés másodlagos – így kommentálta az Újpesten kialakult helyzetet Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. A Fejér Megyei Közgyűlés jelenlegi elnöke, Molnár Krisztián lesz az önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP Fejér megyei közgyűlési listavezetője és elnökjelöltje. A Mi Hazánk elfogadhatatlannak tartja a XI. kerületi parkolási övezet kiterjesztését, ezért polgári engedetlenség keretében leragasztja az újonnan kihelyezett parkolóórákat – mondta Novák Előd, a párt alelnöke. Hivatali visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Demeter Mártát, az LMP országgyűlési képviselőjét – a képviselő nem tett vallomást, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Pénzügyminisztérium: A gazdaság teljesítményének köszönhetően idén júliusban 37,2 milliárd forint többlettel zárt a költségvetés, az államháztartás - önkormányzatok nélküli - központi alrendszerének első héthavi hiánya 352,7 milliárd forint lett. A sikeres gazdasági növekedéshez a mezőgazdaság és az élelmiszergazdaság fejlesztése elengedhetetlen - mondta Kis Miklós Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár. A felsőoktatás irányítása az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerül. A kormány szerint így lesznek biztosítottak a kutatás és innováció hatékony irányításának feltételei – közölte Gulyás Gergely. Budapesten és más egyetemi városokban - Debrecenben, Pécsen, Győrben és Miskolcon - az albérletpiacon a bérleti árak elérték a felső határt - közölte az Ingatlan.com. A magyar méhészeti nemzeti program, a mézfogyasztást ösztönző kampányok egyaránt az ágazat versenyképességének és a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelését szolgálják - mondta Nagy István agrárminiszter. Hamarosan négysávossá alakítják az M7-es és az M1-es autópálya egy-egy balesetveszélyes leágazását. Az M70-est az év végén, az M15-öst jövő tavasszal adják át a forgalomnak – írja a Magyar Nemzet. Káel Csaba, a Művészetek Palotája vezérigazgatója lesz az új filmügyi kormánybiztos szeptember 1-jétől - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Magyarul is szerepelnek majd a szomszédos országok vasútállomásai a MÁV utastájékoztató kijelzőin és tábláin a külföldi hivatalos elnevezések mellett - közölte a vasúttársaság. A három balti ország, valamint Lengyelország és Románia külügyminiszterei közös nyilatkozatban kérték a többi európai országot a totalitárius rendszerek kutatásának támogatására - a dokumentumot a lengyel külügyi tárca tette közzé. A román határrendészek 14 migránst állítottak meg a magyar határ közelében. Partra szállítják Máltán az Ocean Viking civil hajón rekedt bevándorlókat, akiknek a befogadását hat európai uniós ország vállalta - jelentette be Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs ügyekért felelős tagja. Súlyosan megsebesült egy ciszjordániai forráshoz kiránduló zsidó család három tagja, amikor bombát vagy kézigránátot dobtak feléjük egy autóból. Ellenőrzése alá vonta a szíriai kormányhadsereg a Hama tartomány északi részén fekvő Kfar-Zejta városát. Aggodalmát fejezte ki Recep Tayyip Erdogan török elnök az Északnyugat-Szíriában kialakult helyzet miatt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kettejük telefonbeszélgetése során. Arra utasította az orosz kormányzati szerveket Vlagyimir Putyin elnök, hogy mérjék fel a módosított amerikai manőverező robotrepülőgéppel elvégzett kísérletből fakadó kockázatokat, és „készítsenek elő szimmetrikus választ”. Káros és aláássa a kölcsönös bizalmat a japán-dél-koreai hírszerzési együttműködés felmondása - jelentette ki Abe Sindzó japán kormányfő. Megnyitották New Yorkban a George Washington hidat néhány órával azután, hogy bombariadó miatt lezárták a forgalom elől. A tomboló vihar és villámcsapások miatt legkevesebb öten meghaltak és több mint százan megsérültek a lengyel Tátrában. Andrzej Duda lengyel elnök és Mateusz Morawiecki miniszterelnök egyaránt részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Zakopane polgármestere háromnapos gyászidőszakot hirdetett a lengyel Tátrában csütörtökön történt súlyos tragédia miatt. Holtan találták meg a szombaton eltűnt két barlangász egyikét a lengyel Tátrában. Továbbra sem sikerült eloltani Brazíliában a napok óta tomboló erdőtüzeket. Amazóniában több tízezer hektárnyi terület lett a lángok martaléka. A dél-amerikai állam elnöke szerint olyan civil szervezetek állnak a gyújtogatások mögött, amelyeket más országok támogatnak. Gondatlanságból elkövetett emberölés és halált okozó veszélyes állatok tartása miatt emeltek vádat az Egyesült Államokban, Detroitban egy férfi ellen, akinek kutyái halálra martak egy 9 éves kislányt. 34 embernek nyoma veszett az indonéziai Jáva szigete közelében, miután tűz ütött ki egy kompon - 243 embert sikerült kimenteni. A világ első úszó atomerőművét, a Lomonoszov Akadémikus nevet viselő erőmű-uszályt Murmanszkból elindították állomáshelyére – a csukcsföldi Pevekig tartó 4700 kilométeres út megtétele után a világ legészakibb elhelyezkedésű atomerőműve lesz. Három holttestet találtak a rendőrök egy lakásban a főváros II. kerületében, a Zöldlomb utcában. A gyanú szerint az apa ölte meg élettársát és négyéves gyereküket, majd öngyilkos lett a II. kerületi Zöldlomb utcában - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A hétvégén is sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Marad a meleg, 30 Celsius-fok körüli maximumokkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Kiss Péter aranyérmet és ezzel paralimpiai kvótát szerzett a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. Lucz Anna és Kiss Blanka bronzérmet szerzett kajak kettes 200 méteren a kajak-kenu világbajnokságon. Bokasérülés miatt körülbelül egy hónapig nem kézilabdázhat Jana Knedliková, a Győri Audi ETO KC cseh jobbszélsője. Budapestre költözik a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség.