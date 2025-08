Kétszáz új programmal és szolgáltatással bővült a Strand Fesztivál programja

Megosztás itt:

Azt írták: a főtéren komolyzenei koncertekkel indul minden nap, de a legendás bárzongorista, Fűzy Gábor is itt lép színpadra. Innen indul utcakoncertjeire a Band of Streets és a Yahamo Brass Band is.

A buszmegállóban parkol majd a Strand és az Akvárium Klub T2-es DJ-busza, amelynek platóján napnyugtáig DJ-k váltják egymást, mindenféle műfajban.

Déltől késő estig profi fodrászok fogadják a szépségszalonba betérőket a The Hair Pro Beauty Buszban, a fesztiválsminkeket pedig a Moyra GenZ Beauty Lab-ban kérhetik majd.

A podcast színpadon közélet, kultúra, művészet egyaránt terítékre kerül, ahogyan az alkohol- és a drogok szerepe, vagy éppen az internetes addikció.

A suliban a napindító jóga után irodalom, történelem, ének-zene, környezetismeret órákat tartanak, de fotószakkör, valamint bűvészoktatás is lesz.

A főtéren Ef Zámbó István ikonikus köztéri szobra, A végtelen érintése fogadja a vendégeket, a Lobenwein Galéria meghívására pedig Boldogság = Balaton címmel Bereczki Kata, Bukta Imre, Cserbik Rita, Győri Márton, Kiss Tibi, Labrosse Dániel, Osgyányi Sára, Shane 54, és Sibitka Panni alkotásai is láthatók lesznek.

A partmoziban a vászon hátterében tihanyi panorámával és naponta két-két filmmel várják a közönséget. A Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés sikerfilmet a közönség együtt énekelheti majd a színész-énekesekkel, Paul Kalkbrenner fellépése napján pedig a Berlin Calling című film lesz látható, de a nagy klasszikusok közül még a Verdák és az Amelie csodálatos élete, valamint a Balaton Method is szerepel a mozi programjában, ahol minden nap este 11-kor és éjjel 1-kor kezdődnek a vetítések.

Lesz kézműves-ékszerkészítő stúdió és játékbolt is, ahol egész nap társasjátékozhatnak a fesztivál vendégei.

Sportos aktivitások is várnak a fesztiválozókra, SUP-ozás, röplabdázás, pingpongozás, szabadstrand, masszázs szalon és játszótér is.

Kialakítanak egy véradó állomást, a rendőrőrsön bárki kipróbálhatja, hogy milyen hatással van az alkohol a vezetőkre, a DÁP ponton pedig két koncert között akár diákigazolványt, személyit, vagy útlevelet is készíthetnek a fesztiválozók.

A fesztivál nyitónapján, augusztus 20-án a nagyszínpadon Paul Kalkbrenner, a Kruder & Dorfmeister páros és a Purple Disco Machine szerepel, az azt követő napokban mások mellett Beton.Hofi, a Halott Pénz, Majka, Desh, Dzsúdló és a Bagossy Brothers Company, ValMar, T. Danny, Gioli & Assia páros és a Margaret Island is színpadra lép.

MTI