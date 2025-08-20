Keresés

Katonazenekari fesztivál Budapesten

2025. augusztus 20., szerda 17:06 | MTI

Ahogy a honvédség egyre inkább visszatért a társadalomba, a hétköznapjainkba, és egyre többen jelentkeznek katonának, úgy tért vissza a katonazenekar is a tereinkre, és mutatja meg csodálatos képességeit - mondta a honvédelmi miniszter szerdán a Budapesti Katonazenekari Fesztivált megnyitó köszöntőjében, a Kossuth téren.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az első ízben megszervezett eseményen hangsúlyozta: a debreceni katonazenekari fesztivál tradícióit követve egy újabb Szent István napi hagyományt szeretnének útjára indítani, hogy augusztus 20-án Budapest főterén a hazai és külföldi katonazenekarok megmutathassák sokrétűségüket a fővárosiaknak is.

A miniszter Agócs Gergely néprajztudóst idézve kiemelte, hogy a hagyománynak nincs szüksége őrzésre, nekünk van rá szükségünk, mert minket őriz meg a hagyomány.

"A csodálatos katonai térzene, amit most cseh és szlovák barátainktól is hallhatunk, közös közép-európai múltunkba, a monarchia idejébe visz vissza bennünket, hiszen akkor vált szokásossá, hogy a csataterek hírközlési eszközéről, katonai parádék fellépőiből ezredzenekarok alakultak, amelyek megmutatták magukat a szélesebb közönségnek is" - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szerda délután a Kossuth téren hat katonazenekar, összesen 230 zenész adott műsort. A rendezvényen fellépett a Cseh Köztársaság Fegyveres Erőinek Központi Zenekara, Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekara, a Szolnoki Légierő Zenekara, a Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság Zenekara, Kaposvár Helyőrségi Zenekara, valamint a Szlovák Köztársaság Fegyveres Erőinek Zenekara.

A külföldi és magyar katonazenekarok kedden a Városligetben, szerdán a Hősök útja/Tóth Árpád sétány helyszínen térzenével szórakoztatták a nézőket.

 

Fotó: Zenekarok a Budapesti Katonazenekari Fesztivál megnyitóján, a budapesti Kossuth téren 2025. augusztus 20-án. MTI/Illyés Tibor

Új milliárdosa van az országnak

Elkezdődött a Debreceni Virágkarnevál felvonulása

Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó

