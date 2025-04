Július elején mutatják be a Rudolf című musicalt a Margitszigeten

Megosztás itt:

Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője a darab csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte, különleges lehetőség, ugyanakkor hatalmas kihívást is jelent olyan történetet elmesélni, amelynek a hősei, karakterei valós személyek.

Azt mondta, Frank Wildhorn zeneszerző és Jack Murphy szövegíró műve történelmi hűségre törekedve, könyvekre, korabeli sajtóanyagokra és visszaemlékezésekre támaszkodva idézi meg mindazt, ami I. Ferenc József császár és a trónörökös, Rudolf idejében a Monarchiát jellemezte.

Felidézte, hogy a Győri Nemzeti Színházzal már tavaly, az Evita című musical kapcsán is sikeresen működtek együtt. Akkor szintén valós történelmi karaktereket bemutató darabot állítottak színpadra.

Kitért egyebek mellett arra is, hogy a május 17-től szeptember első hétvégéig tartó soron következő évadjukban számos premierrel, köztük opera- és musicalbemutatókkal, balettelőadásokkal és nagyszabású zenei rendezvényekkel, koncertekkel várják a közönséget.

Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója, a darab rendezője úgy fogalmazott, hogy tavaly, az Evita című közös produkcióval vette kezdetét közös munkájuk a Margitszigeti Szabadtéri Színpaddal, amely a visszajelzések alapján is nagyon sikeres. Az együttműködést idén a Rudolffal folytatják - tette hozzá.

A rendező szót ejtett egyebek közt arról is, hogy az előadás által megidézett kor, az elmesélt történet és Frank Wildhorn zenéje "mindenki lelkébe belekarcol". Kitért arra is, hogy a próbafolyamat májusban kezdődik, majd a júliusi margitszigeti premiert követően az előadást decemberben a Győri Nemzeti Színházban is bemutatják.

A produkció díszlet- és jelmeztervezője, Árva Nóra kifejtette, hogy a látványvilág egyszerre lesz történelemhű, meseszerű és modern. Megidézi Rudolf trónörökös korát, ugyanakkor az anyagok és a szabások által kicsit fiatalossá, modernné is válik.

A darab zenei vezetője és karmestere Silló István, koreográfusa Szöllősi Krisztina.

Az előadás címszereplői Sándor Péter és Kocsis Dénes. Vetsera Mária szerepében Jenes Kittit és Nagy Alma Virágot, további főbb szerepekben pedig többek között Fejszés Attilát, Nagy Balázst, Mózes Anitát, Molnár Ágnest és Molnár Eriket láthatja a közönség. A darabban közreműködik a Győri Nemzeti Színház társulata.

A Margitszigeti Szabadtéri Színház a bemutatóhoz kapcsolódóan egyedi kiállításra is készül, amely a víztoronyban kap helyet. Nyitrai László, a tárlat kurátora kifejtette, hogy a gyűjtemény Larisch grófnő önéletrajzi könyve, valamint Rudolf trónörökös felesége, Stefánia levelei és visszaemlékezése alapján tárja majd a látogatók elé Rudolf történetét, kapcsolatait a darabban is felbukkanó történelmi szereplőkkel, illetve a kort, amelyben élt. A gyűjteményt a színházjeggyel rendelkezők ingyenesen tekinthetik meg.

További információ a Margitszigeti Szabadtéri Színház honlapján érhető el.

