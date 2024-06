Jövő héten ismét jön a maga nemében egyedülálló látványosság

Fontos újítás, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel mostantól a fesztivál mind a négy napján megtekinthetők az alkotások, esténként fél kilenctől félórás blokkokban ismétlik őket éjfélig, az eredményhirdetésre pedig vasárnap 22 órakor kerül sor, amit az előző évek alkotásainak best of válogatása követ, zárásként pedig a Jónás Könyve című ikonikus mapping mű látható.

A tavaly is több mint százezer látogatót vonzó fesztivált szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. közleménye szerint a rendezvény legnagyobb attrakciója idén is a Zsolnay Light Art Video Mapping Verseny lesz.

