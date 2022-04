Jön a HírTV-n az eredeti Hyppolit, a lakáj

Megosztás itt:

Napra pontosan százhúsz esztendővel ezelőtt bemutatott fekete-fehér vígjáték a magyar filmtörténet egyik legnépszerűbb remeke, mely az adott korszak legnagyobb színművészeit vonultatta fel. A köztudat szerinti első, de valójában második magyar hangosfilm szereplőgárdájába olyan nagyságok tartoztak, mint Csortos Gyula, Kabos Gyula, Haraszti Mici, Jávor Pál vagy Gózon Gyula.

A film vetítését megelőzi a Szélesvásznú történelem című filmes magazinműsor, melyben Bayer Zsolt beszélget meghívott vendégeivel, Eperjes Károly színművésszel és Szigethy Gábor színháztörténésszel a film izgalmas, nagyközönség által még nem ismert részleteiről.

A műsorban számos újdonságra fény derül, és nem csak a szereplők vonatkozásában, de filmtörténeti szempontból is.

Az eredeti szereposztásban Gózon Gyulát akarták Schneidernek úrnak, de végül Kabos Gyula játszotta.

Az 1999-ben bemutatott remakeben, pedig Eperjes Károlynak szánták ezt a szerepet, aki végül „úrhatnám polgárból” és a Tartuffe-ből összegyúrva, Hyppolitként lépett bele az „újgazdagok pocsolyájába”.

A magazinműsorban olyan érdekességekkel is szembesülhetnek a tévénézők, mint hogy eredetileg nem is a Hyppolit, a lakáj című filmet szerették volna elkészíteni az alkotók, hanem Újhelyi Nándor írónak az Őfelsége kalapja című darabját, az élet azonban átírta a forgatókönyvet. Mivel a stúdió júniusra volt lefoglalva, így villámgyorsan leforgatták a Kék bálvány című filmet ugyanazzal az operatőrrel és hangtechnikussal mint a Hyppolit, a lakáj c. filmet. Eszerint tehát a Kék bálvány volt az első magyar hangosfilm, a Hyppolit, a lakáj pedig a második, mely népszerűségben messze meghaladta az elsőt, illetve azóta is a magyar filmalkotás egyik legmaradandóbb és legközkedveltebb remekműve.

A filmben látható táncjelenetet, melyet Zsitkovszky Béla rendezett, a mai Uránia Nemzeti Filmszínház tetőteraszán forgatták. Ennek apropóján minden évben megemlékeznek a magyar filmgyártás kezdeteiről április utolsó napján.

