John Legend lemondta júniusi budapesti koncertjét

A turné Kijevből indult volna Lengyelországon és Magyarországon keresztül Nyugat-Európa felé. A mostani háborús helyzet ennek megvalósítását nem teszi lehetővé, így a budapesti koncert is elmarad - közölte a szervező Green Stage Production hétfőn az MTI-vel. Mint írták, a megváltott jegyeket visszaváltják. A 43 éves John Legend eddig hét albumot készített.

A csodagyerekként indult előadó pályája elején Kanye Westtel dolgozott együtt, később Alicia Keysszel, Twistával, Janet Jacksonnal is. Már legelső stúdióalbuma, a 2004-ben megjelent Get Lifted hatalmas sikert, és három Grammy-díjat hozott számára: a lemez több mint hárommillió példányban fogyott világszerte. 2006-ban jött ki a Once Again című album, két évre rá az Evolver, majd 2010-ben a Roots-szal közös Wake Up!, újabb két Grammy-vel. A 2013-as Love in the Future lemez után egy évvel a Selma című filmben szereplő, Commonnal közös Glory című dalért az Oscar-díjat is megkapta, majd Emmy-díjat kapott a 2018-as Jesus Christ Superstar Live in Concert című produkcióban nyújtott teljesítményéért. Legutóbbi albuma, a Bigger Love 2020-ban jelent meg.

MTI